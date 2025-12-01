गिफ्ट निफ्टी में उछाल, क्या आज स्टॉक मार्केट में आएगी तेजी? वारी एनर्जीज, NCC और NTPC समेत इन शेयरों पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज सोमवार को गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) में शानदार तेजी है। सुबह करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी 138 अंक या 0.52 फीसदी की तेजी के साथ 26,525 पर है। गिफ्ट निफ्टी में तेजी से उम्मीद है कि शेयर बाजार में आज मजबूत शुरुआत हो सकती है।

माना जा रहा है कि निवेशक मजबूत घरेलू मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा, बेहतर होते ग्लोबल संकेतों और अगले कुछ दिनों में आने वाले कुछ खास इकोनॉमिक ट्रिगर्स पर नजर रखेंगे। मार्केट का सेंटिमेंट मोटे तौर पर कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है, भले ही ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट-बुकिंग और विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लगातार आउटफ्लो से शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है।

आइए जानते हैं कि किन शेयरों में हलचल रह सकती है।

Emmvee Photovoltaic Power - कंपनी आज तिमाही नतीजे जारी करेगी। Lenskart Solutions - प्रॉफिट 19.6% बढ़कर 102.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 85.5 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 20.8% बढ़कर 2,096.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 1,735.7 करोड़ रुपये था। NCC - 2,062.71 करोड़ रुपये के एक बड़े ऑर्डर के अलावा, कंपनी को नवंबर में कुल 530.72 करोड़ रुपये के तीन और ऑर्डर मिले। इन तीन ऑर्डर में से 321.18 करोड़ रुपये बिल्डिंग डिवीजन से, 129.77 करोड़ रुपये वॉटर डिवीजन से और 79.77 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन से जुड़े हैं।

Brigade Enterprises - ब्रिगेड ग्रुप ने हैदराबाद के बेगमपेट में एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक जमीन के मालिक के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट (JDA) साइन किया है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 0.5 मिलियन स्क्वेयर फीट का डेवलपमेंट पोटेंशियल होगा, और इससे लगभग 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का रेवेन्यू पोटेंशियल होगा।

Maharashtra Seamless - कंपनी को सीमलेस पाइप की सप्लाई के लिए ONGC से 217 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। Arvind SmartSpaces - कंपनी ने अहमदाबाद में एक नया रेजिडेंशियल हाई-राइज प्रोजेक्ट खरीदा है, जिसका कुल अनुमानित बिक्री योग्य एरिया 3.6 लाख स्क्वायर फीट है और इसकी टॉपलाइन क्षमता 400 करोड़ रुपये है। Waaree Energies - कंपनी को भारत में रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स के मालिकाना हक, डेवलपमेंट और ऑपरेट करने के बिजनेस में लगे एक जाने-माने कस्टमर से 140 MW सोलर मॉड्यूल की सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ICICI Bank - बैंक ने 3,945 नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) अलॉट किए हैं, जिनमें से हर एक की फेस वैल्यू 1 करोड़ रुपये है, जो कुल मिलाकर 3,945 करोड़ रुपये कैश के तौर पर, चुने हुए इन्वेस्टर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर दिए गए हैं। बॉन्ड्स को CARE रेटिंग्स ने CARE AAA; स्टेबल और ICRA ने ICRA AAA (स्टेबल) रेटिंग दी है।

HG Infra Engineering - कंपनी की सहायक कंपनी, एचजी चोरानिया बेस ने लॉन्ग टर्म बेसिस पर 300 मेगावाट/600 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की खरीद के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम (जीयूवीएनएल) के साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण खरीद समझौता किया है।

Apeejay Surrendra Park Hotels - कंपनी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में 42 कमरों वाली होटल प्रॉपर्टी और उससे जुड़ी सुविधाओं को लीज पर लेने और चलाने के लिए रमन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) किया है। होटल प्रॉपर्टी अभी 1,308 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर बन रही है।