अगले हफ्ते कैसा रहेगा शेयर बाजार? एक्सपर्ट्स ने बताया Nifty-Bank Nifty के लिए क्या है अनुमान; समझ लीजिए टेक्निकल फंडा

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते घरेलू शेयर बाजार ने हफ्ते का अधिकतर समय एक टाइट ट्रेडिंग रेंज में बिताया, जिसमें बेंचमार्क इंडेक्स अपने वीकली हाई और लो के बीच ऊपर-नीचे होते रहे। NIFTY 50 शुरू में 25,850 के निशान की ओर बढ़ा, लेकिन तेजी से रिकवरी करते हुए 26,310 के नए लाइफटाइम हाई पर पहुँच गया, जो यह एक साल से ज्यादा समय में इसका पहला नया पीक रहा।

इससे यह भी पता चलता है कि सितंबर 2024 से इंडेक्स रिटर्न ज्यादातर फ्लैट कैसे रहे हैं। नए हाई के बावजूद, इंडेक्स हफ्ते में शांत रहा, जबकि मिडकैप स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्म किया, जिससे बड़े मार्केट को अच्छा बूस्ट मिला। इस बीच अब अगला हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...

कहां तक जा सकती है तेजी पटेल के अनुसार टेक्निकल नजरिए से, पहले बताया गया कप-एंड-हैंडल ब्रेकआउट एक मजबूत मीडियम-टर्म बुलिश आउटलुक को सपोर्ट करता रहेगा, जिसमें 2026 की पहली छमाही तक बड़ी बढ़त की संभावना है। शॉर्ट टर्म में, निफ्टी 26300 ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और एक अहम रेजिस्टेंस जोन बन गया।

इससे पहले कि एक छोटा करेक्टिव फेज शुरू हो, इस लेवल से ऊपर लगातार मूव करने से रैली 26,500 तक बढ़ सकती है। पटेल का कहना है कि तुरंत सपोर्ट 26,000–25,800 पर है।