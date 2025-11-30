अगले हफ्ते कैसा रहेगा शेयर बाजार? एक्सपर्ट्स ने बताया Nifty-Bank Nifty के लिए क्या है अनुमान; समझ लीजिए टेक्निकल फंडा
पिछले हफ्ते शेयर बाजार (Share Market) में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी 50, 26,310 के नए शिखर पर पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी में 26,500 तक तेजी आ सकती है, जिसका समर्थन 26,000-25,800 पर है। बैंक निफ्टी में 60,500-61,000 पर प्रतिरोध है, और समर्थन 58,500-58,000 पर है। बाजार में मध्यम अवधि में तेजी की संभावना है।
नई दिल्ली। पिछले हफ्ते घरेलू शेयर बाजार ने हफ्ते का अधिकतर समय एक टाइट ट्रेडिंग रेंज में बिताया, जिसमें बेंचमार्क इंडेक्स अपने वीकली हाई और लो के बीच ऊपर-नीचे होते रहे। NIFTY 50 शुरू में 25,850 के निशान की ओर बढ़ा, लेकिन तेजी से रिकवरी करते हुए 26,310 के नए लाइफटाइम हाई पर पहुँच गया, जो यह एक साल से ज्यादा समय में इसका पहला नया पीक रहा।
इससे यह भी पता चलता है कि सितंबर 2024 से इंडेक्स रिटर्न ज्यादातर फ्लैट कैसे रहे हैं। नए हाई के बावजूद, इंडेक्स हफ्ते में शांत रहा, जबकि मिडकैप स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्म किया, जिससे बड़े मार्केट को अच्छा बूस्ट मिला। इस बीच अब अगला हफ्ता शेयर बाजार (Stock Market Outlook) के लिए कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...
कहां तक जा सकती है तेजी
पटेल के अनुसार टेक्निकल नजरिए से, पहले बताया गया कप-एंड-हैंडल ब्रेकआउट एक मजबूत मीडियम-टर्म बुलिश आउटलुक को सपोर्ट करता रहेगा, जिसमें 2026 की पहली छमाही तक बड़ी बढ़त की संभावना है। शॉर्ट टर्म में, निफ्टी 26300 ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और एक अहम रेजिस्टेंस जोन बन गया।
इससे पहले कि एक छोटा करेक्टिव फेज शुरू हो, इस लेवल से ऊपर लगातार मूव करने से रैली 26,500 तक बढ़ सकती है। पटेल का कहना है कि तुरंत सपोर्ट 26,000–25,800 पर है।
बैंक निफ्टी के लिए क्या है अनुमान
इस बीच, बैंक निफ्टी 59,900 के पास नए हाई पर पहुंचने के बाद पलट गया, और लंबे समय तक चलने वाली बढ़ती ट्रेंडलाइन पर सप्लाई का सामना कर रहा है। अगर यह 60,000 को पार भी करता है, तो 60,500–61,000 पर मजबूत रेजिस्टेंस है, जो संभावित अंडरपरफॉर्मेंस का संकेत देता है। मुख्य सपोर्ट 58,500–58,000 पर है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
