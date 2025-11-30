पिछले हफ्ते के टॉप 5 शेयरों ने कर दिया मालामाल, 5 दिन में 84% तक कराया फायदा; ₹4 से भी सस्ते स्टॉक ने उड़ाया गर्दा

नई दिल्ली। बीते हफ्ते शेयर बाजार में मजबूती आई। पिछले हफ्ते BSE सेंसेक्स इंडेक्स 474.75 पॉइंट्स या 0.55 परसेंट बढ़कर 85,706.67 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 134.8 पॉइंट्स या 0.51 परसेंट बढ़कर 26,202.95 पर बंद हुआ। पर कुछ शेयरों ने सेंसेक्स-निफ्टी के मुकाबले काफी शानदार रिटर्न दिया। हम यहां आपको 5 ऐसे शेयरों की जानकारी देंगे, जिन्होंने निवेशकों को 83.91 फीसदी तक रिटर्न दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

SVP Global Textiles Share Price लिस्ट में एसवीपी ग्लोबल का नाम सबसे ऊपर रहा। इसके शेयर ने पिछले हफ्ते 83.91 फीसदी रिटर्न दिया। शुक्रवार को इसका शेयर 0.62 रुपये या 9.94 फीसदी की मजबूती के साथ 6.86 रुपये पर बंद हुआ। इस रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 87.16 करोड़ रुपये है।

Olatech Solutions Share Price ओलाटेक सॉल्यूशंस का शेयर पिछले हफ्ते 185.50 रुपये से 286 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 54.18 फीसदी रिटर्न मिला। शुक्रवार को इसका शेयर 9.25 रुपये या 3.34 फीसदी 286 रुपये पर बंद हुआ। इसकी मार्केट कैपिटल 127.29 करोड़ रुपये है।

MPK Steels (I) Share Price पिछले हफ्ते एमपीके स्टील्स का शेयर 84 रुपये से उछलकर 128 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 52.38 फीसदी रिटर्न मिला। 128 रुपये के रेट पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 130.13 करोड़ रुपये है।

Gilada Finance Share Price लिस्ट में अगला नाम है गिलाडा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स का, जिसके शेयर ने पिछले हफ्ते 47.26 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर पिछले हफ्ते 14.94 रुपये से उछलकर 22 रुपये पर पहुंच गया। 22 रुपये के रेट पर इसकी मार्केट कैपिटल 30.57 करोड़ रुपये है।