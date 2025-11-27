Tata Power का बड़ा कदम, ओडिशा में वेफर फैसिलिटी से बदलेगी तस्वीर; बनाया कई हजार करोड़ रुपये का मेगा प्लान

नई दिल्ली। टाटा पावर के शेयरहोल्डर्स (Tata Power Share Price) के लिए एक बड़ी खबर है। कंपनी ओडिशा में 10 GW की इनगॉट्स और वेफर्स फैसिलिटी लगाने के लिए राज्य सरकार से बात कर रही है। इस फैसिलिटी को लगाने के लिए टाटा पावर को लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश करना पड़ सकता है।

बता दें कि इनगॉट्स और वेफर्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से सोलर सेल और सोलर पैनल के साथ-साथ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए कच्चे माल के तौर पर किया जाता है।

टाटा पावर का लॉन्ग टर्म प्लान क्या? टाटा पावर, जिसके पास 4.55 गीगावाट की सेल और मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है, का मकसद अपने सोलर सेल और पैनल बनाने में इनगॉट्स और वेफर्स को अपने इस्तेमाल के साथ-साथ एक्सपोर्ट के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेट करना है।

बता दें कि टाटा पावर अपनी इनगॉट्स और वेफर्स फैसिलिटी के लिए दो संभावित जगहों (गोपालपुर और कटक) में से किसी एक को चुन सकती है, क्योंकि ये दोनों जगह पोर्ट के पास हैं।