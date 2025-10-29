Tata Stock: टाटा पावर शेयर प्राइस 480 रुपये तक जाएगा! मोतीलाल ओसवाल ने गिनाई इसके तेजी से बढ़ने की 5 वजह
टाटा पावर के शेयरों (Tata power share price target) में आज तेजी है, मोतीलाल ओसवाल ने इसके ₹480 तक पहुंचने की संभावना जताई है। कंपनी के मजबूत विकास, वितरण सुधार, उत्तर प्रदेश निविदा, और नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि जैसे कारकों से इसे समर्थन मिल रहा है। टाटा पावर 11 नवंबर, 2025 को अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। पिछले 5 सालों में शेयर में अच्छी उछाल आई है।
नई दिल्ली। टाटा पावर (Tata Power news) में आज तेजी देखने को मिल रही है। यह आज 12.80 रुपये या 3.21% की तेजी के साथ ₹410.90 पर ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर शेयर ने पिछले एक साल में निवेशकों को बहुत निराश किया है। यह पिछले 1 साल में 3.40 तक फिसला है। टाटा पावर 11 नवंबर को रिजल्ट घोषित करने वाली है। ऐसे में क्या आगे इसके शेयर में कमाई के मौके बनेंगे?
मोतिलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में टाटा पावर शेयर के बढ़ने की संभावना बताई है। तो चलिए जानते हैं कि टाटा पावर शेयर प्राइस टारगेट कितना है।
Tata power share price target: टाटा पावर शेयर टारगेट
मोतीलाल ओसवाल आखिर टाटा पावर शेयर (Tata power share price target) में क्यों बुलिश है चलिए 5 वजह जानते हैं।
1. खास उत्प्रेरकों और विविध व्यावसायिक मॉडल के साथ अपने जुड़ाव के कारण, टाटा पावर मज़बूत विकास के लिए अच्छी स्थिति में है।
2. प्रस्तावित वितरण सुधार, जो एक ही नेटवर्क पर कई लाइसेंसधारियों को अनुमति देते हैं, कंपनी की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं और वितरण क्षेत्र में कंपनी के लिए विस्तार की गुंजाइश पैदा कर सकते हैं।
3. कंपनी 40 से अधिक जिलों के लिए उत्तर प्रदेश वितरण निविदा पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो उसके विनियमित व्यवसाय को बढ़ाने का एक सार्थक अवसर प्रस्तुत करता है।
4. उत्पादन के मोर्चे पर, मुंद्रा संयंत्र के लिए पूरक बिजली खरीद समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के साथ-साथ नवीकरणीय स्वतंत्र-बिजली-उत्पादक और पंप-भंडारण परिसंपत्तियों में वृद्धि से विकास को और बल मिलता है।
5. हालांकि कुछ अल्पकालिक चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन वितरण में नियामकीय गति का संरेखण, नवीकरणीय क्षमता वृद्धि और रणनीतिक निविदाओं का निष्पादन मिलकर टाटा पावर के दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं और इसके सकारात्मक विकास पथ को सुदृढ़ करते हैं।
टाटा पावर Q2 परिणाम 2025 डेट
इस बीच, टाटा पावर ने दूसरी तिमाही (वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही) के नतीजों की घोषणा के लिए अगली बोर्ड बैठक की तारीख की घोषणा कर दी है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, टाटा पावर बोर्ड 11 नवंबर, 2025 को बैठक करेगा, जिसमें "30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के ऑडिटेड वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन) और अनऑडिटेड समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन" किया जाएगा।
टाटा पावर शेयर प्राइस
टाटा पावर बीएसई 100 इंडेक्स का हिस्सा है और इसका मार्केट कैप 1.31 लाख करोड़ रुपये है। पिछले 5 साल में, टाटा पावर का शेयर 688 फीसदी तक उछला है।
