    अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में लगा 10% का अपर सर्किट, सीधे 100 रुपये बढ़ा भाव, इस खुशखबरी के बाद आई बड़ी तेजी

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:14 AM (IST)

    अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 10 फीसदी का अपर सर्किट लग गया और शेयर का भाव बढ़कर 1104 रुपये पर पहुंच गया है। दरअसल, कंपनी के शेयरों में यह तेजी तिमाही नतीजों के बाद आई है, जिसमें कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 644 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है और ऑपरेशनल रेवेन्यू 3,008 करोड़ रुपये रहा।

    नई दिल्ली। अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अदाणी ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 10 फीसदी का अपर सर्किट लग गया और एक दिन में भाव 100 रुपये बढ़ गया है। दरअसल, 28 अक्टूबर को अदाणी ग्रीन एनर्जी ने बाजार बंद होने के बाद Q2 रिजल्ट जारी किए थे, इसमें कंपनी ने बताया कि उसे दूसरी तिमाही में 644 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है और ऑपरेशनल रेवेन्यू 3,008 करोड़ रुपये रहा।

    इन नतीजों के बाद 29 अक्तूबर के कारोबारी सत्र में अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी जा रही है। सुबह कंपनी के शेयर 1028 रुपये पर खुले और शुरआती दौर में 1104 रुपये का हाई लगा दिया, जबकि कल यह शेयर 1004 रुपये पर क्लोज हुए थे। 

    लंबी गिरावट के बाद बड़ी तेजी

    अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में पिछले महीने सितंबर के आखिरी से बड़ी गिरावट देखने को मिली और यह शेयर 23 सितंबर को अपने 1177 रुपये के हाई से टूटकर 998 रुपये तक चला गया था। अब तिमाही नतीजों के बाद शेयरों में निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है।

    बेहतर नतीजों के साथ कंपनी की मजबूत कॉमेंट्री

    तिमाही नतीजों के बाद अदाणी ग्रीन एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष खन्ना ने कहा, "वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 2.4 गीगावाट रिन्यूबल एनर्जी कैपिसिटी जोड़ने के बाद अब हम FY2026 में 5 गीगावाट कैपिसिटी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं और 2030 तक 50 गीगावाट की लक्षित क्षमता तक पहुंच जाएंगे।" बता दें कि अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी समूह की अहम कंपनियों में से एक है, जिसका मार्केट कैप 1,73,180 करोड़ रुपये है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)