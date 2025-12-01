Cryptocurrency Price: बिटकॉइन की कीमतों में भारी गिरावट, सवा लाख रुपये फिसला दाम; क्या आ गया खरीदारी का टाइम?

नई दिल्ली। अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में तेजी से गिरावट आ रही है, जिससे बड़े पैमाने पर बिकवाली में नई तेजी आई है। इनमें एशिया में शुरुआती ट्रेडिंग में बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) 4.3% तक गिरकर $88,000 से नीचे आ गया, जबकि ईथर (Ether Price Today) 6% गिरकर $2,900 से नीचे आ गया।

भारतीय करेंसी में देखें तो बिटकॉइन का रेट सुबह के समय 77,28,269.88 रुपये पर आ गया, जिसमें बीते 24 घंटों में सवा लाख रुपये से अधिक की गिरावट आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्यों आई गिरावट क्रिप्टो मार्केट में हफ्तों तक चली बिकवाली के बाद उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह तब शुरू हुआ जब अक्तूबर की शुरुआत में लगभग $19 बिलियन के लीवरेज्ड बेट्स खत्म हो गए। यह इवेंट बिटकॉइन के $126,251 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद हुआ।

बिकवाली के दबाव में कमी के बाद पिछले हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ने फिर से बढ़त हासिल की और $90,000 से ऊपर पहुंच गई। सोमवार को हुई बिकवाली के बाद, इसमें बड़ी गिरावट की आशंका है।

ये फैक्टर रहेगा अहम आने वाला हफ्ता US की इकॉनमिक रफ्तार की एक अहम झलक पेश करेगा, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स 2026 में ब्याज दरों की दिशा पर विचार रहे हैं। डेटा से यह उम्मीदें तय हो सकती हैं कि फेडरल रिजर्व अपना रेट-कटिंग साइकिल जारी रखेगा या नहीं।

उधर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने अगले फेड चेयर के लिए अपनी पसंद तय कर ली है। उन्हें उम्मीद है कि उनका नॉमिनी इंटरेस्ट-रेट में कटौती करेगा।