Cryptocurrency Price: बिटकॉइन की कीमतों में भारी गिरावट, सवा लाख रुपये फिसला दाम; क्या आ गया खरीदारी का टाइम?
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट आई है, जिससे बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) $88,000 और ईथर $2,900 से नीचे पहुँच गए हैं। भारतीय मुद्रा में बिटकॉइन की कीमत में सवा लाख रुपये से अधिक की गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार, दिसंबर की शुरुआत जोखिम भरी है और $80,000 का स्तर बिटकॉइन के लिए महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है।
नई दिल्ली। अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में तेजी से गिरावट आ रही है, जिससे बड़े पैमाने पर बिकवाली में नई तेजी आई है। इनमें एशिया में शुरुआती ट्रेडिंग में बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) 4.3% तक गिरकर $88,000 से नीचे आ गया, जबकि ईथर (Ether Price Today) 6% गिरकर $2,900 से नीचे आ गया।
भारतीय करेंसी में देखें तो बिटकॉइन का रेट सुबह के समय 77,28,269.88 रुपये पर आ गया, जिसमें बीते 24 घंटों में सवा लाख रुपये से अधिक की गिरावट आई है।
क्यों आई गिरावट
क्रिप्टो मार्केट में हफ्तों तक चली बिकवाली के बाद उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह तब शुरू हुआ जब अक्तूबर की शुरुआत में लगभग $19 बिलियन के लीवरेज्ड बेट्स खत्म हो गए। यह इवेंट बिटकॉइन के $126,251 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद हुआ।
बिकवाली के दबाव में कमी के बाद पिछले हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ने फिर से बढ़त हासिल की और $90,000 से ऊपर पहुंच गई। सोमवार को हुई बिकवाली के बाद, इसमें बड़ी गिरावट की आशंका है।
ये फैक्टर रहेगा अहम
आने वाला हफ्ता US की इकॉनमिक रफ्तार की एक अहम झलक पेश करेगा, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स 2026 में ब्याज दरों की दिशा पर विचार रहे हैं। डेटा से यह उम्मीदें तय हो सकती हैं कि फेडरल रिजर्व अपना रेट-कटिंग साइकिल जारी रखेगा या नहीं।
उधर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने अगले फेड चेयर के लिए अपनी पसंद तय कर ली है। उन्हें उम्मीद है कि उनका नॉमिनी इंटरेस्ट-रेट में कटौती करेगा।
कितने पर है सपोर्ट
इस बीच क्रिप्टो मार्केट को लेकर जानकारों का मानना है कि दिसंबर की शुरुआत जोखिम से भरी है। उनके लिए एक बड़ी चिंता बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में कम इनफ्लो और डिप बायर्स की कमी है। संभावना जताई गई है कि इस महीने स्ट्रक्चरल दिक्कतें जारी रह सकती हैं। वहीं बिटकॉइन के लिए $80,000 के लेवल को अगला मेन सपोर्ट लेवल माना जा रहा है।
(डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टो मार्केट की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। क्रिप्टो मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
