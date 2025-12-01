LPG Cylinder Price: कमर्शियल गैस सिलेंडर के घटे दाम, इतने रुपये हुआ सस्ता; घरेलू एलपीजी की कीमतों में बदलाव हुआ या नहीं?

नई दिल्ली। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। 1 दिसंबर से मंथली रेगुलेटेड रेट्स में LPG कमर्शियल सिलेंडर (LPG Commercial Cylinder Price) की कीमतों में कटौती की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत सोमवार से 10 रुपये कम कर दी गई है।

हालांकि ध्यान रहे कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरेलू सिलेंडर के दाम न बढ़े हैं और न घटे हैं। इससे पहले पिछले महीने भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपये की कटौती की गई थी।