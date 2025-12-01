LPG Cylinder Price: कमर्शियल गैस सिलेंडर के घटे दाम, इतने रुपये हुआ सस्ता; घरेलू एलपीजी की कीमतों में बदलाव हुआ या नहीं?
कमर्शियल गैस सिलेंडर (LPG Commercial Cylinder Price) के दामों में 10 रुपये की कटौती की गई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट जैसे संस्थानों को राहत मिलेगी। यह कटौती 1 दिसंबर से लागू हो गई है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1,580.50 रुपये है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और वे पहले की तरह ही बने हुए हैं।
नई दिल्ली। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। 1 दिसंबर से मंथली रेगुलेटेड रेट्स में LPG कमर्शियल सिलेंडर (LPG Commercial Cylinder Price) की कीमतों में कटौती की गई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत सोमवार से 10 रुपये कम कर दी गई है।
हालांकि ध्यान रहे कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरेलू सिलेंडर के दाम न बढ़े हैं और न घटे हैं। इससे पहले पिछले महीने भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपये की कटौती की गई थी।
किस शहर में कितना रेट
- इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, ₹10 की कटौती के बाद, 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1 दिसंबर 2025 से दिल्ली में 1,580.50 रुपये में मिलेगा, जिसकी कीमत फिलहाल 1590.50 रुपये थी
- कोलकाता में 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत अब घटकर 1,684.00 रुपये रह गई है
- मुंबई में यही कीमत घटकर 1,531.50 रुपये रह गई है
- चेन्नई में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1,739.50 रुपये रह गयी है
किसे मिलेगी राहत
कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती से होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को राहत मिलेगी, क्योंकि वे अपने खर्चे थोड़े कम कर सकेंगे। एक महीने पहले यानी नवंबर में कीमत में ₹5 की कमी की गई थी। मगर, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में तब भी कोई बदलाव नहीं किया गया था।
घरेलू गैस सिलेंडर का दाम
बता दें कि दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 853 रुपये पर बरकरार है। मुंबई में इसका रेट 852.50 रुपये, लखनऊ में 890.50 रुपये, चेन्नई में ₹868.50 और कोलकाता में 879 रुपये है।
