New Rules December 2025: आधार कार्ड, रेपो रेट से लेकर LPG सिलेंडर की कीमत तक कल क्या-क्या बदलेगा, आप पर क्या होगा असर?

नई दिल्ली। अगले महीने यानी दिसंबर से देशभर में कई बड़े बदलाव (New Rules 1 December 2025) होने वाले हैं। इनमें घरेलू सिलेंडर की कीमत से लेकर आधार कार्ड तक कई चीजें शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर होने वाला है। इसलिए इनके बारे में आपका जानना जरूरी है।

आधार कार्ड नियंत्रित करने वाली संस्था UIDAI (Unique Identification Authority of India) आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड की लुक बदलने वाली है। मौजूदा समय में आधार कार्ड में आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी डिटेल्स देखने मिलती है।

लेकिन अब जल्द इसकी लुक बदली हुई दिखाई देखी। अब आधार कार्ड में आपको QR कोड के साथ फोटोग्राफ ही देखने को मिलेगी। UIDAI ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है। इस QR कोड को न्यू आधार ऐप से स्कैन किया जाएगा। फिर फेस रिकॉनाइजेशन (Face Recognition) के जरिए वेरिफिकेशन होगी।

हर दो महीने में आरबीआई की मौद्रिक समिति (RBI MPC Meeting) की बैठक आयोजित होती है। इस बैठक में रेपो रेट (Repo Rate Cut) भी रिव्यू किया जाता है। रिव्यू के बाद ये तय होता है कि रेपो रेट में बदलाव करना है या नहीं। अगले महीने यानी दिसंबर में आरबीआई की बैठक होने वाली है। ये बैठक 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।

एक्सपर्ट का मानना है रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है।

3. न्यू लेबर कोड देश में नया लेबर कोड लागू हो चुका है। इनमें द कोड ऑन वेजेस 2019, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, द ऑक्यूपेश्नल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 शामिल हैं। इसके तहत कर्मचारियों के हित में फैसले लिए गए जैसे CTC सटकचर में बदलाव- 50 फीसदी बेसिक सैलरी हो, पीएफ और ग्रेच्युटी में बदलाव- एक साल में ही ग्रेच्युटी मिले इत्यादि।

कोड ऑफ वेजेस (Code on Wages) में कहा गया है कि बेसिक पे कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। यह नियम आंशिक रूप से लागू है। अभी यह पीएफ और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सरकार की विस्तृत गाइडलाइन्स आने के बाद इसे पूरी तरह लागू माना जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही इसका पूरा ढांचा नोटिफाई होगा।