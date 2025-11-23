IPO News: अगले हफ्ते खुलेंगे 3 नए आईपीओ, पैसा रखें तैयार; किसका GMP कराएगा ज्यादा फायदा?
आगामी सप्ताह में एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया, मदर न्यूट्री फूड्स और के के सिल्क मिल्स के तीन नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने वाले हैं। ये सभी आईपीओ एसएमई श्रेणी के हैं और बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध होंगे। निवेशकों को इन आईपीओ के खुलने और बंद होने की तारीखों, मूल्य बैंड और लॉट साइज पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में, इन आईपीओ का जीएमपी 0 है।
नई दिल्ली। अगले हफ्ते 3 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया (SSMD Agrotech India), मदर न्यूट्री फूड्स (Mother Nutri Foods IPO) और के के सिल्क मिल्स (K K Silk Mills IPO) शामिल हैं। ये तीनों ही आईपीओ एसएमई (SME IPO) कैटेगरी के हैं।
आगे जानिए कब खुलेंगे ये तीनों आईपीओ और किसका जीएमपी कितना चल रहा है।
SSMD Agrotech India IPO GMP
एसएसएमडी एग्रोटेक इंडिया का आईपीओ 25 नवंबर को खुलेगा। फिर उसके बाद 27 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 114-121 रुपये का है, जबकि लॉट साइज 1,000 शेयरों की है। यानी कम से कम 1000 शेयरों की लॉट में आवेदन करना होगा।
आईपीओ का साइज 34.09 करोड़ रुपये है, जबकि इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी। इसका जीएमपी 0 है। यानी फिलहाल ये आईपीओ किसी प्रॉफिट का संकेत नहीं दे रहा है।
Mother Nutri Foods IPO GMP
मदर न्यूट्री फूड्स का आईपीओ 26 नवंबर को खुलेगा। फिर उसके बाद 28 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 111-117 रुपये का है, जबकि लॉट साइज 1,200 शेयरों की है। यानी कम से कम 1200 शेयरों की लॉट में आवेदन करना होगा।
आईपीओ का साइज 39.59 करोड़ रुपये है, जबकि इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी। इसका जीएमपी भी 0 है।
K K Silk Mills IPO GMP
केके सिल्क मिल्स का आईपीओ 26 नवंबर को खुलेगा। फिर उसके बाद 28 नवंबर को बंद होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 36-38 रुपये का है, जबकि लॉट साइज 3,000 शेयरों की है। आईपीओ का साइज 28.50 करोड़ रुपये है। इसकी लिस्टिंग भी बीएसई एसएमई पर होगी। इसका जीएमपी भी 0 है।
