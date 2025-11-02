शेयर बाजार में अगले हफ्ते आएंगे 5 नए IPO, इस कंपनी का GMP मचा रहा धमाल; कौन कराएगा सबसे अधिक प्रॉफिट?
अगले सप्ताह शेयर बाजार में श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी, बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स, फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज, पाइन लैब्स और क्युरिस लाइफसाइंसेज के आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनके खुलने और बंद होने की तारीखें, प्राइस बैंड, जीएमपी और लॉट साइज अलग-अलग हैं। निवेशकों को निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।
नई दिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 5 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी (Shreeji Global FMCG IPO), बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures IPO), फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज (Finbud Financial Services IPO), पाइन लैब्स (Pine Labs IPO) और क्युरिस लाइफसाइंसेज (Curis Lifesciences IPO) शामिल हैं।
आगे जानिए इन आईपीओ में सबसे अधिक जीएमपी किसका है।
Shreeji Global FMCG IPO
- कब खुलेगा पब्लिक इश्यू - 4 नवंबर
- कब होगा बंद - 7 नवंबर
- प्राइस बैंड - 120-25 रुपये
- GMP - 34 रुपये
- लॉट साइज - 1000 शेयर
- कैटेगरी - SME
Billionbrains Garage Ventures IPO
- कब खुलेगा पब्लिक इश्यू - 4 नवंबर
- कब होगा बंद - 7 नवंबर
- प्राइस बैंड - 95-100 रुपये
- GMP - 16.7 रुपये
- लॉट साइज - 150 शेयर
- कैटेगरी - मेनबोर्ड
Finbud Financial Services IPO
- कब खुलेगा पब्लिक इश्यू - 6 नवंबर
- कब होगा बंद - 10 नवंबर
- प्राइस बैंड - 140-142 रुपये
- GMP - 0
- लॉट साइज - 1000 शेयर
- कैटेगरी - SME
Pine Labs IPO
- कब खुलेगा पब्लिक इश्यू - 7 नवंबर
- कब होगा बंद - 11 नवंबर
- प्राइस बैंड - अभी घोषित नहीं
- GMP - 60 रुपये
- लॉट साइज - 20 शेयर
- कैटेगरी - मेनबोर्ड
Curis Lifesciences IPO
- कब खुलेगा पब्लिक इश्यू - 7 नवंबर
- कब होगा बंद - 11 नवंबर
- प्राइस बैंड - 120-28 रुपये
- GMP - 0
- लॉट साइज - 1000 शेयर
- कैटेगरी - SME
(डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
