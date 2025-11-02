शेयर बाजार में अगले हफ्ते आएंगे 5 नए IPO, इस कंपनी का GMP मचा रहा धमाल; कौन कराएगा सबसे अधिक प्रॉफिट?

नई दिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 5 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी (Shreeji Global FMCG IPO), बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures IPO), फिनबड फाइनेंशियल सर्विसेज (Finbud Financial Services IPO), पाइन लैब्स (Pine Labs IPO) और क्युरिस लाइफसाइंसेज (Curis Lifesciences IPO) शामिल हैं।

आगे जानिए इन आईपीओ में सबसे अधिक जीएमपी किसका है।