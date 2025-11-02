Language
    Nifty के लिए 25500 का लेवल अहम, 26100 का लेवल पार करना होगा मुश्किल; एक्सपर्ट ने बताया अगले हफ्ते क्या रखें रणनीति

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:07 AM (IST)

    पिछले हफ्ते बाजार (Stock Market) में ज्यादा हलचल नहीं थी, निफ्टी एक छोटी रेंज में ट्रेड करता रहा। डेली चार्ट पर डबल टॉप फॉर्मेशन बना है, जो अपट्रेंड के खत्म होने का संकेत है। एक्सपर्ट के अनुसार, अगर इंडेक्स 25,700 से नीचे बंद होता है, तो यह 25,500 की ओर जा सकता है। ट्रेडर्स को रेजिस्टेंस जोन के पास सावधान रहना चाहिए।

    मार्केट एक्सपर्ट ने बताया अगले हफ्ते शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी

    नई दिल्ली। पिछले हफ्ते बाजार में ज्यादा हलचल नहीं दिखी। निफ्टी 26,100–25,700 की एक छोटी रेंज में ट्रेड करता रहा। यह हाल की अस्थिरता के बाद मार्केट में हिस्सा लेने वालों के बीच कन्फ्यूजन को दिखाता है। डेली चार्ट पर, 26,100 के लेवल के पास एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना है, जो शॉर्ट-टर्म अपट्रेंड के खत्म होने का संकेत दे रहा है।
    इस सावधानी को और बढ़ाते हुए, आवरली MACD में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा है, जो मोमेंटम के कमजोर होने और शॉर्ट-टर्म पुलबैक की संभावना का संकेत देता है। ऐसे में अगले हफ्ते शेयर बाजार (Stock Market Outlook) किस तरफ जा सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...

    25,700 से नीचे बंद हुआ तो...

    पटेल के अनुसार अगर इंडेक्स 25,700 से नीचे बंद होता है, तो और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिससे इंडेक्स 25,500 की ओर जा सकता है। 25,500 का लेवल अगला अहम सपोर्ट लेवल है। दूसरी ओर, अगर इंडेक्स 25,800 से ऊपर बना रहता है, तो यह एक बार फिर 26,100 की ओर रिकवरी शुरू कर सकता है, जिससे रेंज-बाउंड स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा।

    26,100 का लेवल है एक अड़चन

    आगे चलकर, 25,700 इमिडिएट सपोर्ट वाला लेवल रहेगा, जबकि 25,500 एक बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर अहम है, जो पिछले हफ्ते के स्विंग हाई से मेल खाता है। 25,500 एक ऐसा जोन है जहाँ खरीदार फिर से मार्केट में आ सकते हैं। ऊपर की तरफ, 26,100 एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, और बुलिश मोमेंटम को फिर से शुरू करने के लिए इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट जरूरी होगा।

    कुल मिलाकर, मार्केट का सेटअप हल्के नेगेटिव झुकाव के साथ कंसोलिडेशन का संकेत देता है। ट्रेडर्स को रेजिस्टेंस जोन के पास सावधान रहना चाहिए और बताए गए सपोर्ट एरिया के पास ही खरीदने के मौके देखने चाहिए, जब तक कि इंडेक्स 26,100 से ऊपर निर्णायक रूप से ब्रेक न कर दे।

    बैंक निफ्टी के लिए कहां है सपोर्ट लेवल

    अभी के लिए, 57,500 बैंक निफ्टी के लिए इमिडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बाद 57,000 के पास एक मजबूत बेस है, जबकि 58,500 देखने के लिए मुख्य रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट होने पर और तेजी आ सकती है, जबकि 57,500 से नीचे ब्रेकडाउन होने पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है।

    निवेशकों के लिए क्या है सलाह

    इस सेटअप को देखते हुए, पटेल ने कहा है कि हम बैंक निफ्टी पर सतर्क नजर बनाए हुए हैं और हाई लेवल पर नई लॉन्ग पोजीशन लेने से बचने की सलाह देते हैं। ट्रेडर्स को नई खरीदारी के मौकों पर विचार करने से पहले सपोर्ट जोन की ओर गिरावट का इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर आउटलुक रेंज-बाउंड होने के साथ न्यूट्रल बना हुआ है।


