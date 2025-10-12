IPO News: अगले हफ्ते मिलेगा 6 आईपीओ में पैसा लगाने का मौका, इस कंपनी का GMP ₹100 के पार

अगले सप्ताह निवेशकों के लिए आईपीओ में निवेश का मौका है। मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा, जिसका प्राइस बैंड 1014 रुपये से 1065 रुपये के बीच है। इसके अतिरिक्त, 5 अन्य आईपीओ भी हैं जो पहले से ही खुले हैं और अगले सप्ताह बंद होने वाले हैं। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।

अगले हफ्ते 6 आईपीओ में मिलेगा पैसा लगाने का मौका