    IPO News: अगले हफ्ते मिलेगा 6 आईपीओ में पैसा लगाने का मौका, इस कंपनी का GMP ₹100 के पार

    Kashid Hussain
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:07 AM (IST)

    अगले सप्ताह निवेशकों के लिए आईपीओ में निवेश का मौका है। मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा, जिसका प्राइस बैंड 1014 रुपये से 1065 रुपये के बीच है। इसके अतिरिक्त, 5 अन्य आईपीओ भी हैं जो पहले से ही खुले हैं और अगले सप्ताह बंद होने वाले हैं। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।

    अगले हफ्ते 6 आईपीओ में मिलेगा पैसा लगाने का मौका

    नई दिल्ली। अगले सप्ताह केवल एक नया आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहा है। ये है मिडवेस्ट लिमिटेड (Midwest IPO) का मेनबोर्ड आईपीओ। ये आईपीओ बुधवार 15 अक्टूबर को खुलेगा और फिर शुक्रवार 17 अक्टूबर को बंद होगा। हालांकि 5 आईपीओ ऐसे हैं, जो खुल चुके हैं और अगले हफ्ते बंद होंगे। इस तरह आपको कुल 6 आईपीओ में निवेश का मौका मिलेगा।

    Midwest IPO

    • कब खुला - 15 अक्टूबर
    • कब होगा बंद - 17 अक्टूबर
    • प्राइस बैंड - 1014 रुपये से 1065 रुपये
    • कैटेगरी - मेनबोर्ड
    • GMP - 0

    Canara Robeco Asset Management Company IPO

    • कब खुला - 09 अक्टूबर
    • कब होगा बंद - 13 अक्टूबर
    • प्राइस बैंड - 253 रुपये से 266 रुपये
    • कैटेगरी - मेनबोर्ड
    • GMP - 18 रुपये

    Rubicon Research IPO

    • कब खुला - 09 अक्टूबर
    • कब होगा बंद - 13 अक्टूबर
    • प्राइस बैंड - 485 रुपये
    • कैटेगरी - मेनबोर्ड
    • GMP - 110 रुपये

    Sihora Industries IPO

    • कब खुला - 10 अक्टूबर
    • कब होगा बंद - 14 अक्टूबर
    • प्राइस बैंड - 66 रुपये
    • कैटेगरी - SME
    • GMP - 0

    Canara HSBC Life Insurance Company IPO

    • कब खुला - 10 अक्टूबर
    • कब होगा बंद - 14 अक्टूबर
    • प्राइस बैंड - 100 रुपये से 106 रुपये
    • कैटेगरी - मेनबोर्ड
    • GMP - 2 रुपये

    SK Minerals & Additives IPO

    • कब खुलेगा - 10 अक्टूबर
    • कब होगा बंद - 14 अक्टूबर
    • प्राइस बैंड - 120 रुपये से 127 रुपये
    • कैटेगरी - SME
    • GMP - 0

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)