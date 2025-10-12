13 से 24 अक्टूबर तक के लिए चुनिंदा 5 शेयर, मोतीलाल ओसवाल ने रिसर्च के साथ चुने हैं Momentum Stocks

नई दिल्ली। मोमेंटम इंवेस्टमेंट एक ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रैटजी है जिसमें हाल के मजबूत प्राइस परफॉर्मेंस वाले शेयरों से फायदा उठाया जाता है। ये स्ट्रैटजी इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि ऐसे तेजी वाले रुझान अक्सर शॉर्ट से मिड टर्म में बने रहते हैं।

मोमेंटम फैक्टर, जो इस अप्रोच का एक प्रमुख चालक है, किसी शेयर की प्राइस पावर को स्पेसिफिक लुक-बैक अवधियों, आमतौर पर 3 से 12 महीनों तक, में उसके रिटर्न को मापकर निर्धारित करता है। उच्चतम मोमेंटम वाले शेयर, यानी लगातार ऊपर की ओर प्राइस ट्रैंड वाले शेयर, अपने जैसे अन्य शेयरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि निवेशक सेंटीमेंट, मार्केट डायनामिक्स और व्यवहारिक पूर्वाग्रह इन उतार-चढ़ावों को मजबूत करते हैं।

अब एक नई रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में हेड ऑफ क्वांट प्रोडक्ट्स, निल झा ने इस खास इन्वेस्टमेंट स्टैटेजी के तहत 5 चुनिंदा शेयरों (Brokerage Buy Call) में खरीदी की सलाह दी है। आइए जानते हैं इन शेयरों की डिटेल।