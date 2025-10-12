13 से 24 अक्टूबर तक के लिए चुनिंदा 5 शेयर, मोतीलाल ओसवाल ने रिसर्च के साथ चुने हैं Momentum Stocks
मोमेंटम इन्वेस्टमेंट रणनीति के तहत, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने 5 शेयरों में निवेश (Stocks To Buy) की सलाह दी है। निल झा के अनुसार, एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज, एचडीएफसी एएमसी, एसआरएफ, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और भारती एयरटेल में 13 से 24 अक्टूबर के बीच निवेश किया जा सकता है। इन शेयरों को मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य का समर्थन प्राप्त है।
नई दिल्ली। मोमेंटम इंवेस्टमेंट एक ट्रेंड-फॉलोइंग स्ट्रैटजी है जिसमें हाल के मजबूत प्राइस परफॉर्मेंस वाले शेयरों से फायदा उठाया जाता है। ये स्ट्रैटजी इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि ऐसे तेजी वाले रुझान अक्सर शॉर्ट से मिड टर्म में बने रहते हैं।
मोमेंटम फैक्टर, जो इस अप्रोच का एक प्रमुख चालक है, किसी शेयर की प्राइस पावर को स्पेसिफिक लुक-बैक अवधियों, आमतौर पर 3 से 12 महीनों तक, में उसके रिटर्न को मापकर निर्धारित करता है। उच्चतम मोमेंटम वाले शेयर, यानी लगातार ऊपर की ओर प्राइस ट्रैंड वाले शेयर, अपने जैसे अन्य शेयरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि निवेशक सेंटीमेंट, मार्केट डायनामिक्स और व्यवहारिक पूर्वाग्रह इन उतार-चढ़ावों को मजबूत करते हैं।
अब एक नई रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में हेड ऑफ क्वांट प्रोडक्ट्स, निल झा ने इस खास इन्वेस्टमेंट स्टैटेजी के तहत 5 चुनिंदा शेयरों (Brokerage Buy Call) में खरीदी की सलाह दी है। आइए जानते हैं इन शेयरों की डिटेल।
13 से 24 अक्टूबर के लिए हैं ये शेयर
मोमेंटम-थीम वाले म्यूचुअल फंड्स के विपरीत, यह क्यूरेटेड लिस्ट रिटेल निवेशकों को रिसर्च के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करने के लिए नए, व्यावहारिक स्टॉक आइडिया ऑफर करती है। इन शेयरों में 13 से 24 अक्टूबर के बीच निवेश किया जा सकता है।
ये हैं वे 5 शेयरों
- एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज (Endurance Technologies)
- एचडीएफसी एएमसी (HDFC AMC)
- एसआरएफ (SRF)
- सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी (Syrma SGS Technology)
- भारती एयरटेल (Bharti Airtel)
सभी शेयर खरीदने की सलाह
ऊपर बताए गए पांचों स्टॉक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमओएफएसएल) कवरेज का हिस्सा हैं। इन्हें एमओएफएसएल एनालिस्ट्स ने BUY रेटिंग दी है। ये शेयर मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाले हैं, जिन्हें प्राइस मोमेंटम और मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य का सपोर्ट हासिल है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
