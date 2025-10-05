IPO News: टाटा कैपिटल और LG समेत अगले हफ्ते आ रहे 5 धमाकेदार आईपीओ, चेक करें किसका GMP है सबसे ज्यादा
अगले हफ्ते भारतीय बाजार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल समेत 5 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। अन्य तीन कंपनियों में अनंतम हाईवेज ट्रस्ट इनविट मित्तल सेक्शन्स और रूबिकॉन रिसर्च शामिल हैं। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और निवेशकों को विकास के साथ लाभ कमाने का अवसर मिलता है। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।
नई दिल्ली। अगले हफ्ते 5 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल के आईपीओ शामिल हैं। अन्य तीन कंपनियों में अनंतम हाईवेज ट्रस्ट इनविट, मित्तल सेक्शन्स और रूबिकॉन रिसर्च शामिल हैं। इनमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कैपिटल, अनंतम हाईवेज ट्रस्ट इनविट और रूबिकॉन रिसर्च के आईपीओ मेनबोर्ड के हैं, जबकि मित्तल सेक्शन्स का आईपीओ एसएमई कैटेगरी का है।
Tata Capital IPO
कब खुलेगा - 6 अक्टूबर
कब होगा बंद - 8 अक्टूबर
प्राइस बैंड - 310-326 रुपये
GMP - 9 रुपये
लॉट साइज - 46 शेयर
Anantam Highways Trust InvIT IPO
कब खुलेगा - 7 अक्टूबर
कब होगा बंद - 9 अक्टूबर
प्राइस बैंड - 98-100 रुपये
GMP - 0
लॉट साइज - 150 शेयर
Mittal Sections IPO
कब खुलेगा - 7 अक्टूबर
कब होगा बंद - 9 अक्टूबर
प्राइस बैंड - 136-143 रुपये
GMP - 0
लॉट साइज - 1000 शेयर
LG Electronics India IPO
कब खुलेगा - 7 अक्टूबर
कब होगा बंद - 9 अक्टूबर
प्राइस बैंड - 1080-1140 रुपये
GMP - 228 रुपये
लॉट साइज - 13 शेयर
Rubicon Research IPO
कब खुलेगा - 9 अक्टूबर
कब होगा बंद - 13 अक्टूबर
प्राइस बैंड - 461-485 रुपये
GMP - 60 रुपये
लॉट साइज - 23 शेयर
नोट - यहां सभी आईपीओ के जीएमपी यानी ग्रे-मार्केट प्रीमियम इंवेस्टरगेन पोर्टल के अनुसार बताए गए हैं, जो कि कंपनी की लिस्टिंग तक घट या बढ़ सकते हैं।
क्यों कंपनियां लाती हैं IPO
आईपीओ (IPO) यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering) का अर्थ है आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचकर पूंजी जुटाती है और एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। इस प्रोसेस से कंपनी को विस्तार के लिए पैसा मिलता है, और निवेशकों को कंपनी के विकास के साथ लाभ कमाने का अवसर मिलता है।
ये भी पढ़ें - इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ ED की जांच शुरू, रूस-दुबई से जुड़े हैं तार; आपने तो नहीं लगाया पैसा
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।