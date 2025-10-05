Language
    IPO News: टाटा कैपिटल और LG समेत अगले हफ्ते आ रहे 5 धमाकेदार आईपीओ, चेक करें किसका GMP है सबसे ज्यादा

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:25 AM (IST)

    अगले हफ्ते भारतीय बाजार में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल समेत 5 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। अन्य तीन कंपनियों में अनंतम हाईवेज ट्रस्ट इनविट मित्तल सेक्शन्स और रूबिकॉन रिसर्च शामिल हैं। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां पूंजी जुटाती हैं और निवेशकों को विकास के साथ लाभ कमाने का अवसर मिलता है। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।

    अगले हफ्ते खुलने जा रहे हैं 5 IPO

    नई दिल्ली। अगले हफ्ते 5 आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल के आईपीओ शामिल हैं। अन्य तीन कंपनियों में अनंतम हाईवेज ट्रस्ट इनविट, मित्तल सेक्शन्स और रूबिकॉन रिसर्च शामिल हैं। इनमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कैपिटल, अनंतम हाईवेज ट्रस्ट इनविट और रूबिकॉन रिसर्च के आईपीओ मेनबोर्ड के हैं, जबकि मित्तल सेक्शन्स का आईपीओ एसएमई कैटेगरी का है।

    Tata Capital IPO

    कब खुलेगा - 6 अक्टूबर 

    कब होगा बंद - 8 अक्टूबर

    प्राइस बैंड - 310-326 रुपये

    GMP - 9 रुपये

    लॉट साइज - 46 शेयर

    Anantam Highways Trust InvIT IPO

    कब खुलेगा - 7 अक्टूबर 

    कब होगा बंद - 9 अक्टूबर

    प्राइस बैंड - 98-100 रुपये

    GMP - 0

    लॉट साइज - 150 शेयर

    Mittal Sections IPO

    कब खुलेगा - 7 अक्टूबर 

    कब होगा बंद - 9 अक्टूबर

    प्राइस बैंड - 136-143 रुपये

    GMP - 0

    लॉट साइज - 1000 शेयर

    LG Electronics India IPO

    कब खुलेगा - 7 अक्टूबर 

    कब होगा बंद - 9 अक्टूबर

    प्राइस बैंड - 1080-1140 रुपये

    GMP - 228 रुपये

    लॉट साइज - 13 शेयर

    Rubicon Research IPO

    कब खुलेगा - 9 अक्टूबर 

    कब होगा बंद - 13 अक्टूबर

    प्राइस बैंड - 461-485 रुपये

    GMP - 60 रुपये

    लॉट साइज - 23 शेयर

    नोट - यहां सभी आईपीओ के जीएमपी यानी ग्रे-मार्केट प्रीमियम इंवेस्टरगेन पोर्टल के अनुसार बताए गए हैं, जो कि कंपनी की लिस्टिंग तक घट या बढ़ सकते हैं।

    क्यों कंपनियां लाती हैं IPO

    आईपीओ (IPO) यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering) का अर्थ है आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचकर पूंजी जुटाती है और एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। इस प्रोसेस से कंपनी को विस्तार के लिए पैसा मिलता है, और निवेशकों को कंपनी के विकास के साथ लाभ कमाने का अवसर मिलता है।

