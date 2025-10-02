Language
    Mukesh Ambani अब बेचेंगे पानी, ₹30000 Cr के मार्केट में दिखाएंगे Campa वाला दम, Bisleri-Kinley से है बेहद सस्ता

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:55 AM (IST)

    रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने बोतलबंद पानी के बाजार में श्योर मिनरल वाटर (Reliance Water) लॉन्च किया है। इसकी कीमत बिसलेरी और किन्ले जैसे ब्रांडों से 20-30% कम है। कंपनी का लक्ष्य कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराना है। रिलायंस कैम्पा कोला के बाद अब ₹30000 करोड़ के पैकेज्ड पानी के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।

    मुकेश अंबानी की रिलायंस अब पानी भी बेचेगी

    नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG यूनिट रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने बोतलबंद पानी सेगमेंट में एंट्री की है। इसने “SURE” मिनरल वाटर लॉन्च (Reliance Water) कर दिया है, जिसकी कीमत पहले से मार्केट में मौजूद बिसलेरी और Kinley से बहुत कम है।

    श्योर एक हाई-क्वालिटी वाला बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है, जिसकी कीमत बाजार के लीडिंग ब्रांड्स से 20-30% कम है। यह कदम रिलायंस के कैम्पा कोला जैसे बेवरेजेज से आगे बढ़कर रोजमर्रा की जरूरतों के उत्पादों तक रणनीतिक विस्तार को दर्शाता है, जिसका मकसद तेजी से बढ़ते ₹30,000 करोड़ के पैकेज्ड पानी के बाजार को लक्षित करना है।

    कितनी है Sure वॉटर की कीमत

    250 मिलीलीटर की Sure पानी की बोतलों की कीमत ₹5 है। कैंपा श्योर के अगले दो हफ्तों में नॉर्थ मार्केट्स में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके बड़े पैक की कीमत मौजूदा राष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में 20-30% कम है। जैसे कि एक लीटर कैंपा श्योर की बोतल का रेट ₹15 है, जबकि बिसलेरी, कोका-कोला की किनले और पेप्सिको की एक्वाफिना की कीमत ₹20 है।

    कैंपा श्योर के दो लीटर के पैक की कीमत ₹25 है, जबकि प्रतिद्वंद्वियों के पैक की कीमत ₹30-35 है।

    अब आगे क्या है रिलायंस कंज्यूमर का प्लान

    रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने नए पानी के ब्रांड कैंपा श्योर के लिए दर्जनों क्षेत्रीय निर्माताओं के साथ साझेदारी करने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि यह ब्रांड कम कीमतों के साथ ₹30,000 करोड़ के पैकेज्ड पानी सेगमेंट में हलचल मचा सकता है।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर टी कृष्णकुमार के अनुसार हम बोतलबंद पानी की सप्लाई और छोटे ब्रांड्स के लिए गवर्नेंस स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करने के लिए कई क्षेत्रीय पैकेज्ड पानी कंपनियों के साथ सहयोग और साझेदारी करने जा रहे हैं।

    उन्होंने ये भी कहा कि ये साझेदारियाँ बोतलबंद पानी, तकनीक और संभावित ब्रांडिंग गठजोड़ पर आधारित होंगी। उनके अनुसार कंपनी साझेदारों को खरीदने की योजना नहीं बना रही है।

    श्योर के अलावा एक और वॉटर ब्रांड 

    रिलायंस उत्तर भारत में लगभग दो दर्जन कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए बातचीत कर रही है, जहां कैम्पा श्योर की शुरुआत होगी। रिलायंस अपनी स्टेपल्स फ्रैंचाइजी इंडिपेंडेंस के तहत एक और पैकेज्ड वॉटर ब्रांड बेच रही है, जिसकी कीमत श्योर से अधिक है।

    कैंपा श्योर की शुरुआत सरकार द्वारा 22 सितंबर को लागू किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स से जुड़ी है, जिसके तहत पैकेज्ड पानी, जिसमें प्राकृतिक या आर्टिफिशियल मिनरल वाटर भी शामिल है, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

