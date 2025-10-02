Elon Musk ने रच दिया इतिहास, 500 अरब डॉलर की दौलत वाले दुनिया के पहले शख्स बने; दूसरे नंबर पर कौन?
एलन मस्क (Elon Musk Net Worth) 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले इतिहास के पहले शख्स बने। टेस्ला के शेयरों में उछाल स्पेसएक्स और xAI में बढ़ती वैल्यूएशन ने मस्क की संपत्ति में बढ़ोतरी की। टेस्ला के बोर्ड ने मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का कंपनसेशन पैकेज पेश किया। मस्क और Oracle के फाउंडर Larry Ellison की नेटवर्थ में 150 अरब डॉलर का अंतर है।
नई दिल्ली। एलन मस्क (Elon Musk Net Worth) ने एक और चौंका देने वाला रिकॉर्ड बनाया है। फोर्ब्स के अनुसार, बुधवार को टेस्ला के सीईओ 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले इतिहास के पहले शख्स बन गए। 500 अरब डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा छूने के बाद भारत समयानुसार सुबह 8:15 बजे बिलिनेयर ट्रैकर पर मस्क की कुल दौलत 499.1 अरब डॉलर है।
500 अरब डॉलर नेटवर्थ की उपलब्धि टेस्ला के शेयरों में तेज उछाल और रॉकेट बनाने वाली स्पेसएक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप xAI तक ने मस्क की दौलत में बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभाई।
टेस्ला के शेयरों में उछाल
टेस्ला मस्क की संपत्ति का सबसे बड़ा सोर्स बनी हुई है। इस इलेक्ट्रिक कार निर्माता के शेयरों में साल 2025 में अब तक 14 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अकेले बुधवार को हुई लगभग 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी शामिल है। इस एक दिन की तेजी ने मस्क की निजी संपत्ति में 7 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा कर दिया।
1 ट्रिलियन डॉलर का कंपनसेशन पैकेज
टेस्ला के बोर्ड ने पिछले महीने क्लियर कर दिया था कि मस्क कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। बोर्ड ने सीईओ के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के कंपनसेशन पैकेज की पेशकश की थी, क्योंकि मस्क खुद को एआई और रोबोटिक्स के दिग्गज के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
xAI और SpaceX की वैल्यूएशन भी बढ़ रही
टेस्ला के अलावा प्राइवेट स्पेस-लॉन्च इंडस्ट्री में दबदबा रखने वाली स्पेसएक्स की वैल्यूएशन भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही ओपनएआई और अन्य एआई कंपनियों को चुनौती देने के उद्देश्य से मस्क के लेटेस्ट वेंचर xAI का भी मूल्यांकन बढ़ रहा है। इनसे भी मस्क की दौलत में इजाफा हुआ है।
दूसरे नंबर पर कौन
दूसरे नंबर पर Oracle के फाउंडर Larry Ellison हैं। Larry Ellison की नेटवर्थ इस समय 350.7 अरब डॉलर है। यानी उनकी और मस्क की नेटवर्थ में करीब 150 अरब डॉलर का गैप है।
