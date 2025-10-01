Tata Motors ने किया डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट का एलान, इस तारीख तक खरीद लिए शेयर तो फ्री में मिलेंगे नई कंपनी के स्टॉक
टाटा मोटर्स ने डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट (Tata Motors Demerger Record Date) 14 अक्टूबर 2025 तय की है। शेयरधारकों को टाटा मोटर्स के प्रत्येक शेयर के बदले नई कंपनी का एक शेयर मिलेगा। 1 अक्टूबर से डीमर्जर प्लान लागू हो गया है। शेयरों का आवंटन 14 अक्टूबर को होगा। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का नाम टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड होगा।
नई दिल्ली। टाटा मोटर्स (Tata Motors Demerger Record Date) ने अपने डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 14 अक्टूबर 2025 को बतौर रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है। रीस्ट्रक्चरिंग के तहत, शेयरहोल्डर्स को टाटा मोटर्स के हर एक शेयर के बदले डीमर्जर के बाद बनने वाली नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी का एक शेयर मिलेगा।
वैसे तो डीमर्जर प्लान आज 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है, मगर शेयरों के आवंटन के लिए रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर है। इसका मतलब है कि 14 अक्टूबर तक जिन लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर होंगे, उन्हें नई कंपनी के शेयर मिलेंगे।
टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड नाम दिया गया है। इसका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट टाटा मोटर्स के पास रहेगा, जिसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड किया जाएगा।
दो कंपनियों में बंट गई टाटा मोटर्स
आज से टाटा मोटर्स दो स्वतंत्र कंपनियों में बंट गयी है। मौजूदा कंपनी, जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है, कंपनी की पैसेंजर व्हीकल यूनिट बन जाएगी। यही कंपनी इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन और जगुआर लैंड रोवर बिजनेस को संभालेगी। मगर अब इसका नाम टाटा मोटर्स से बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया जाएगा।
आज से और क्या-क्या हुआ प्रभावी
आज से कुछ और कॉर्पोरेट एक्शंस लागू हो गए हैं, जिनमें कमर्शियल व्हीकल यूनिट को नॉन-कंवर्टिबल डिबेंचर का ट्रांसफर और दोनों यूनिट्स के लिए सीईओ की नियुक्ति शामिल है। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को निवेशकों के डीमैट खाते में दो अलग-अलग स्टॉक जमा दिखाई देंगे। प्रत्येक स्टॉक का अपना टिकर, मार्केट साइन और मार्केट प्राइस होगा।
शेयर में आई तेजी
इस बीच आज बुधवार को टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी आई है। BSE पर करीब पौने 3 बजे कंपनी का शेयर 37.50 रुपये या 5.51 फीसदी की तेजी के साथ 717.95 रुपये पर है।
ये भी पढ़ें - तारीख पर तारीख! Vedanta के डीमर्जर की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब मार्च तक टली प्रक्रिया; इसलिए मजबूर हुआ ग्रुप
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।