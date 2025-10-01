Vedanta के डीमर्जर की डेडलाइन बढ़ी, अब अगले साल होंगे टुकड़े; इसलिए उठाया कंपनी ने ये कदम

वेदांता ने डीमर्जर की समय सीमा (Vedanta Demerger Date) को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर मार्च 2026 कर दिया है क्योंकि एनसीएलटी और सरकारी अथॉरिटीज से मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। डीमर्जर के बाद वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड तलवंडी साबो पावर लिमिटेड माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड जैसी चार कंपनियाँ बनेंगी। एनसीएलएटी ने टीएसपीएल को अलग होने की अनुमति दे दी है।

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की वेदांता (Vedanta Demerger Date) ने मंगलवार को कहा कि इसने एनसीएलटी और अन्य सरकारी अथॉरिटीज से मंजूरी मिलने में हो रही देरी के चलते अपने डीमर्जर की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी है। इससे पहले समय सीमा को इसी साल 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था।

वेदांता ने पहले कहा था कि डीमर्जर पूरा होने पर वह अपने अलग-अलग कारोबारों को स्वतंत्र कंपनियों के रूप में ऑपरेट कर सकेगी, जिससे उसे ज्यादा वैल्यू प्राप्त करने और ऑपरेशनल फोकस में सुधार करने में मदद मिलेगी। डीमर्जर के बाद बनेंगे 4 कंपनियां वेदांता के डीमर्जर के बाद चार कंपनियाँ बनेंगी, जिनमें वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल), माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड शामिल हैं। डीमर्जर की शर्तों (जिनमें एनसीएलटी की मुंबई पीठ के साथ-साथ कुछ सरकारी अथॉरिटीज से मंजूरी मिलना भी शामिल है) के अभी भी प्रोसेस में होने के कारण, वेदांता के बोर्ड और परिणामी कंपनियों ने शर्तों को पूरा करने की डेडलाइन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया है।

NCLAT ने टीएसपीएल को अलग होने की दी अनुमति बताते चलें कि सितंबर में, कंपनी को अपने डीमर्जर प्लान में बड़ी राहत मिली जब NCLAT ने टीएसपीएल को वेदांता से अलग होने की अनुमति दे दी। इस फैसले ने उस पिछले आदेश को पलट दिया जिसने इस कदम को रोक दिया था।