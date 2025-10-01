Language
    जापान की एक और कंपनी खरीदना चाहती है अब इस भारतीय NBFC में हिस्सेदारी, Yes Bank के बाद किसका लगा नंबर?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:31 AM (IST)

    जापान का मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG Shriram Finance Deal) श्रीराम फाइनेंस में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है जो लगभग 23200 करोड़ रुपये की हो सकती है। यह डील भारतीय एनबीएफसी सेक्टर में सबसे बड़ा FDI हो सकता है। एमयूएफजी समय के साथ एनबीएफसी में अधिक हिस्सेदारी खरीद सकता है। श्रीराम फाइनेंस के शेयर ने इस साल अब तक 5.85% की बढ़त हासिल की है।

    जापान का एमयूएफजी श्रीराम फाइनेंस में खरीद सकता है हिस्सेदारी

    नई दिल्ली। जापान का मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप (एमयूएफजी) भारत की दूसरी सबसे बड़ी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी), श्रीराम फाइनेंस में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। ये डील लगभग 23,200 करोड़ रुपये (2.6 अरब डॉलर) में हो सकती है।

    यह डील जापानी फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशंस की भारतीय बैंकों और अन्य कर्जदाताओं में बढ़ती रुचि को दर्शाती है। अगर यह डील होती है, तो यह भारतीय एनबीएफसी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) होगा।

    और भी हिस्सेदारी खरीद सकता है एमयूएफजी

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों ने बातचीत के लिए एक समझौता भी किया है। जापानी बैंक समय के साथ एनबीएफसी में अधिक हिस्सेदारी खरीद सकता है और कंट्रोलिंग हिस्सेदारी भी ले सकता है। ऐसी स्थिति में, उसे एक ओपन ऑफर लाना होगा।

    बता दें कि श्रीराम फाइनेंस में प्रमोटर्स की 25.39% हिस्सेदारी है, जिसका बड़ा हिस्सा समूह की होल्डिंग कंपनी श्रीराम कैपिटल के पास है, जिसकी 17.85% हिस्सेदारी है। बाकी हिस्सेदारी पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल शेयरधारकों के पास है, जिसमें सिंगापुर सरकार (5.41%) और सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी (1.2%) शामिल हैं।

    श्रीराम फाइनेंस की मार्केट कैपिटल कितनी

    श्रीराम कैपिटल को ओनरशिप श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट और दक्षिण अफ्रीका की सनलाम के पास है। श्रीराम कैपिटल की अपनी पैरेंट कंपनी के सनलाम के साथ जॉइंट बीमा वेंचर में भी हिस्सेदारी है। श्रीराम फाइनेंस के शेयर ने इस साल अब तक 5.85% की बढ़त हासिल की है और मंगलवार को बीएसई पर 616.40 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी मार्केट कैपिटल 1.16 लाख करोड़ रुपये है।

    जून तिमाही के अंत तक श्रीराम फाइनेंस की कुल एयूएम 2.72 लाख करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। प्राइवेट सेक्टर में, यह 4.41 लाख करोड़ रुपये के एयूएम के साथ बजाज फाइनेंस के बाद दूसरे स्थान पर है। व्हीकल फाइनेंस, एमएसएमई लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के क्षेत्र में इसके लगभग 1 करोड़ ग्राहक हैं।

