RBI MPC बैठक के बीच शेयर बाजार में फ्लैट शुरुआत के संकेत, अदाणी टोटल गैस और अदाणी एंटरप्राइजेज समेत इन शेयरों पर रखें नजर

नई दिल्ली। लगातार 8 दिन से शेयर बाजार में गिरावट जारी है। आज बुधवार को भी शेयर बाजार ( Stock Market Today ) में अच्छी शुरुआत की संभावना कम ही है, क्योंकि करीब सवा 7 बजे गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) लगभग फ्लैट 24,762.50 पर है। गिफ्ट निफ्टी में केवल 1 अंक की बढ़ोतरी है।

हालांकि आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग (RBI MPC) भी है, जिसमें ब्याज दरों पर लिये जाने वाले फैसले का शेयर बाजार पर असर पड़ सकता है। फेस्टिव सीजन में अगर ब्याज दरें घटती हैं, तो इससे बाजार को राहत मिल सकती है। इस बीच आगे जानिए कि आज कौन-कौन शेयर चर्चा में रहेंगे।

Nestle India - कंपनी ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए ओडिशा और इसके मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में निवेश में तेजी लाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के साथ एक समझौता किया है।

Jaiprakash Associates - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जिंदल ग्रुप की यूनिट जिंदल पावर द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।

Shree Cement - श्री सीमेंट ने राजस्थान के जैतारण में स्थापित किए जा रहे अपने इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट में 3.65 एमटीपीए क्षमता वाली क्लिंकराइजेशन इकाई चालू की है।

IRCON International - इरकॉन इंटरनेशनल ने अटलांटा के साथ 2,485 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में महाराष्ट्र में भंडारा-गढ़चिरौली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का ईपीसी मोड पर निर्माण शामिल है।

Lupin - फार्मा कंपनी को ओरल सस्पेंशन के लिए रिवारोक्साबैन के संक्षिप्त नए ड्रग एप्लिकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएस एफडीए) से मंजूरी मिल गई है।

Oil India - कंपनी ने नेचुरल गैस वैल्यू चेन में सहयोग को मजबूत करने और देश भर में स्वच्छ ऊर्जा तक एक्सेस का विस्तार करने के लिए गेल (इंडिया) के साथ एक समझौता किया है।

Adani Total Gas - पराग पारिख ने 30 सितंबर से कंपनी के सीएफओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी नए सीएफओ की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

RITES - ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग फर्म ने यूएई और उसके बाहर के भौगोलिक क्षेत्रों में गतिशीलता क्षेत्र में कारोबारी सहयोग के लिए एतिहाद रेल के साथ एक समझौता किया है।

Man Industries - सेबी ने वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2021 तक के लिए कंपनी के लंबे समय से लंबित विरासत मामलों का निपटारा कर दिया है।

Swan Defence and Heavy Industries - कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमर्शियल जहाज निर्माण और भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं की संयुक्त रूप से खोज के लिए सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है।

Newgen Software Technologies - कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज (यूके) ने सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एग्जीक्यूशन और मैंटेनेंस सर्विसेज के लिए एक ग्राहक के साथ 29.85 लाख पाउंड का समझौता किया है।

Adani Enterprises - सब्सिडियरी कंपनी अदाणी रोड ट्रांसपोर्ट (ARTL) ने YHPL में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए यशोधन हाईवेज (YHPL) और DRN इंफ्रास्ट्रक्चर (DRN) के साथ शेयर खरीद समझौता किया है।

ICICI Bank - बैंक को सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई ईस्ट कमिश्नरेट के अतिरिक्त आयुक्त से कारण बताओ नोटिस (एससीएन) प्राप्त हुआ है, जिसमें बैंक द्वारा अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस राशि बनाए रखने वाले ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं पर 216.27 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग की गई है।