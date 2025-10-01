ICICI Bank पर आई मुसीबत! टैक्स अधिकारियों ने थमाया ₹216 करोड़ का GST डिमांड नोटिस; शेयरहोल्डर्स हो जाएं अलर्ट

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank Share Price) को जीएसटी के कम भुगतान के लिए 216.27 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। बैंक ने कहा कि उसे महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत यह नोटिस मिला है। बैंक इस नोटिस का जवाब देगा। इस खबर का असर आईसीआईसीआई बैंक के शेयर पर पड़ सकता है। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान होगा।

नई दिल्ली। अगर आपने भी प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank Share Price) के शेयर खरीद रखे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक को लेकर एक निगेटिव खबर सामने आई है। आईसीआईसीआई बैंक मंगलवार को कहा कि टैक्स अधिकारियों ने जीएसटी के कम भुगतान के लिए इसे 216.27 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है।

आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से शेयर बाजार को दी गयी सूचना में कहा गया है कि 29 सितंबर 2025 को इसे महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के सेक्श 73 के तहत मुंबई ईस्ट कमिश्नर ऑफिस के एडिशनल सीजीएसटी कमिश्नर से एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) मिला।

आईसीआईसीआई बैंक देगा जवाब आईसीआईसीआई बैंक को जो नोटिस मिला है, उसमें खातों में तय न्यूनतम बैलेंस मैंटेन करके रखने वाले ग्राहकों को बैंक से मिलने वाली सर्विसेज पर 216.27 करोड़ रुपये की टैक्स मांग की गई है। बैंक ने कहा कि वह पहले से ही आदेशों/कारण बताओ नोटिस में उठाए गए इसी तरह के मुद्दे को लेकर कानूनी प्रक्रिया (रिट याचिका समेत) में है, लेकिन राशि बड़ी होने के कारण इसकी सूचना देना जरूरी है।

आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि वह कारण बताओ नोटिस का निर्धारित समय में जवाब देगा। शेयर पर पड़ सकता है असर शुक्रवार को आईसीआईसीआी बैंक का शेयर BSE पर 1 रुपये की बढ़त के साथ 1348.05 रुपये पर बंद हुआ था। जीएसटी टैक्स नोटिस के बीच आज भी इसका शेयर फोकस में रहेगा। इस नोटिस का कंपनी के शेयर पर निगेटिव असर पड़ सकता है।