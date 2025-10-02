आज शेयर बाजार में कारोबार होगा या नहीं? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा दोनों; चेक करें छुट्टियों की लिस्ट
नई दिल्ली लगातार गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार (Stock Market Holiday Today) में तेजी आई। आरबीआई के नीति घोषणा के बाद 1 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार मजबूत हुआ। गांधी जयंती और दशहरा के कारण 2 अक्टूबर को बाजार बंद रहा। बीएसई और एनएसई दोनों पर कारोबार नहीं हुआ। अब शेयर बाजार 3 अक्टूबर शुक्रवार को खुलेगा। दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग होगी।
नई दिल्ली। लगातार 8 दिन गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गयी। आरबीआई के पॉलिसी ऐलान के बाद 1 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती के साथ कारोबार हुआ और निफ्टी 24,850 के आसपास बंद हुआ। कल सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 80,983.31 पर और निफ्टी 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत बढ़कर 24,836.30 पर बंद हुआ।
आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती (Gandhi Jayanti 2025) भी है और दशहरा भी। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आज शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? आइए बताते हैं।
BSE-NSE दोनों पर है छुट्टी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहेगा। बीएसई और एनएसई दोनों ही बंद रहेंगे। इस बार गांधी जयंती और दशहरा एक ही दिन पड़ गए, इसलिए एक ही छुट्टी है। अगर ये अलग-अलग दिन पड़ते, तो दोनों ही दिन शेयर बाजार बंद रहते, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजों पर दोनों की ही छुट्टी बताई गई है।
अब कब खुलेगा शेयर
अब शेयर बाजार शुक्रवार 3 अक्टूबर को खुलेगा। फिर उसके बाद शनिवार और रविवार को शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। सोमवार से शेयर बाजार में फिर से ट्रेडिंग शुरू होगी।
ये रही इस साल की बाकी छुट्टियों की लिस्ट
- दिवाली लक्ष्मी पूजन - 21 अक्टूबर (मंगलवार)
- दिवाली बलिप्रतिपदा - 22 अक्टूबर (बुधवार)
- प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव - 05 नवंबर (बुधवार)
- क्रिसमस - 25 दिसंबर (गुरुवार)
नोट - 21 अक्टूबर को (दिवाली लक्ष्मी पूजन) शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। उस दिन शेड्यूल की शुरुआत दोपहर 1:15 बजे से 1:30 बजे तक ब्लॉक डील सेशल से होगी, जिसके बाद 1:30 बजे से 1:45 बजे तक प्री-ओपन सेशन होगा। स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा, जिसके बाद ट्रेड मॉडिफिकेशन विंडो दोपहर 3:15 बजे तक खुली रहेगी।
ये भी पढ़ें - इमरजेंसी से 6 साल पहले भारत के नोट पर आए थे महात्मा गांधी, फिर 27 साल बाद लगी 'परमानेंट मुहर'
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।