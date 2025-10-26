अगले हफ्ते आएंगे 4 नए IPO, ये रही सबकी डिटेल; चेक करें किसका जीएमपी है सबसे ज्यादा
अगले हफ्ते शेयर बाजार में जयेश लॉजिस्टिक्स, गेम चेंजर्स टेक्सफैब, ओर्कला इंडिया और सेफक्योर सर्विसेज के आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। ओर्कला इंडिया का आईपीओ मेनबोर्ड का है, जबकि अन्य एसएमई कैटेगरी के हैं। इन आईपीओ के प्राइस बैंड और जीएमपी की जानकारी दी गई है। आईपीओ एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनने में मदद करता है।
नई दिल्ली। अगले हफ्ते शेयर बाजार में 4 नए आईपीओ (Upcoming IPO Next Week) खुलने जा रहे हैं। इनमें जयेश लॉजिस्टिक्स, गेम चेंजर्स टेक्सफैब, ओर्कला इंडिया और सेफक्योर सर्विसेज के आईपीओ शामिल हैं। इनमें से केवल ओर्कला इंडिया का आईपीओ मेनबोर्ड का है, जबकि बाकी सभी आईपीओ एसएमई कैटेगरी के हैं। आगे जानिए इन आईपीओ की डिटेल और जानें सभी का जीएमपी (ग्रे-मार्केट प्रीमियम)।
Jayesh Logistics IPO
जयेश लॉजिस्टिक्स का आईपीओ 27 अक्टूबर को खुलकर 29 अक्टूबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 116-122 रुपये है। इंवेस्टरगेन के अनुसार फिलहाल इस आईपीओ का जीएमपी 4 रुपये चल रहा है, जो कि लिस्टिंग तक घट या बढ़ सकता है।
Game Changers Texfab IPO
गेम चेंजर्स टेक्सफैब का आईपीओ 28 अक्टूबर को खुलकर 30 अक्टूबर को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 96-102 रुपये है। इंवेस्टरगेन के अनुसार इस समय गेम चेंजर्स टेक्सफैब का जीएमपी 0 है। गेम चेंजर्स टेक्सफैब के आईपीओ का साइज 54.84 करोड़ रुपये है।
Orkla India IPO
ओर्कला इंडिया का आईपीओ 29 अक्टूबर को खुलकर 31 अक्टूबर को बंद होगा। इस आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 695-730 रुपये है। इंवेस्टरगेन के अनुसार इस समय ओर्कला इंडिया का जीएमपी 125 रुपये है। ओर्कला इंडिया के आईपीओ का साइज 1,667.54 करोड़ रुपये है।
Safecure Services IPO
सेफक्योर सर्विसेज का आईपीओ भी 29 अक्टूबर को खुलकर 31 अक्टूबर को बंद होगा। इस आईपीओ में शेयरों का प्राइस 102 रुपये है। इंवेस्टरगेन के अनुसार इस समय सेफक्योर सर्विसेज का जीएमपी 0 है।
क्या होता है आईपीओ
IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वह प्रोसेस होती है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी पहली बार आम लोगों को अपने शेयर बेचती है और एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है। इससे कंपनी को ग्रोथ के लिए फंड जुटाने में मदद मिलती है और इन्वेस्टर्स को कंपनी में ओनरशिप स्टेक खरीदने का मौका मिलता है।
यह प्रोसेस एक अहम पड़ाव है जो एक प्राइवेट फर्म को पब्लिक फर्म में बदल देता है, जिसके शेयर BSE या NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
