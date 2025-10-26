कंपनी में क्या होता है प्रमोटर स्टेक? कोई शेयर खरीदने से पहले जरूर करें चेक, पता लग जाएगा स्टॉक है कितना सेफ

नई दिल्ली। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदें तो कई चीजें चेक करना जरूरी है। इनमें कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े, टेक्निकल चार्ट, मार्केट कैप, रिटर्न की हिस्ट्री आदि शामिल हैं। इसी तरह एक और चीज है और वो है प्रमोटर स्टेक यानी प्रमोटर्स (What is Promoters Stake) की हिस्सेदारी। क्या होती है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और किसी कंपनी में ये हाई होनी क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं।

क्या होता है प्रमोटर स्टेक प्रमोटर स्टेक कंपनी के शेयरों का वह प्रतिशत होता है जो उसके फाउंडर्स, प्रमुख मैनेजमेंट और उनसे जुड़ी एंटिटीज के पास होता है। यह कंपनी के फ्यूचर के प्रति प्रमोटर्स की कमिटमेंट, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। शेयर खरीदने से पहले इसे चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादा स्टेक का मतलब आम तौर पर कंपनी की सफलता और अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति ज्यादा कमिटमेंट होता है, जबकि कम या घटता हुआ स्टेक अस्थिरता या कॉन्फिडेंस की कमी का संकेत हो सकता है।