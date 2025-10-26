Language
    मोमेंटम इंवेस्टिंग: 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए खरीद लें ये 5 शेयर, शॉर्ट टर्म में बन जाएंगे मालामाल

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:06 AM (IST)

    शेयर बाजार में मोमेंटम इंवेस्टिंग (Momentum Strategy) एक लोकप्रिय रणनीति है, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में निवेश किया जाता है। इस रणनीति में जोखिम भी शामिल हैं, जैसे कि बाजार की अस्थिरता। मोतीलाल ओसवाल ने 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक के लिए 5 मोमेंटम शेयर चुने हैं, जिनमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं।

    12 दिन के लिए मोतीलाल ओसवाल ने ये 5 शेयर

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश के कई तरीके और रणनीतियां हैं। निवेशक स्ट्रैटजी, सेक्टर, मार्केट कैप और बाजार की चाल के हिसाब से अलग-अलग शेयरों में पैसा लगाते हैं। इसी तरह एक स्ट्रैटजी है मोमेंटम इंवेस्टिंग (Momentum Stocks) स्ट्रैटजी। मोमेंटम इंवेस्टिंग स्ट्रैटजी के तहत उन शेयरों पर दांव लगाया जाता है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों।

    पैसा लगाने से पहले समझ लीजिए

    मोमेंटम इंवेस्टिंग स्ट्रैटजी एक निवेश स्ट्रैटजी है जिसमें हाई रिटर्न देने वाले शेयरों में निवेश किया जाता है, जो कि पिछले समय में अच्छा प्रदर्शन कर चुके होते हैं। इस रणनीति में उम्मीद की जाती है कि ऐसे शेयर भविष्य में भी शानदार प्रदर्शन को बनाए रखेंगे। निवेशक इन शेयरों को तब तक अपने पास रखते हैं, जब तक कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है और फिर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते हैं।

    जोखिम भी होता है

    मोमेंटम इंवेस्टिंग स्ट्रैटजी में कई जोखिम शामिल हैं। इसमें हाई वैल्यू शेयरों में निवेश करने से कीमत में गिरावट का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा, बाजार की अस्थिरता और तेजी से बदलते मार्केट ट्रेंड्स के कारण भी नुकसान हो सकता है। निवेशकों को समय पर शेयर न बेचने से भी नुकसान हो सकता है, जिससे उनके निवेश पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है।

    27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक के लिए 5 शेयर

    मोतीलाल ओसवाल ने मोमेंटम स्ट्रैटजी के तहत 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक के लिए 5 शेयर चुने हैं :

    1. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

    2. एचडीएफसी बैंक

    3. इंडियन बैंक

    4. क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण

    5. निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)