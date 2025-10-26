मोमेंटम इंवेस्टिंग: 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए खरीद लें ये 5 शेयर, शॉर्ट टर्म में बन जाएंगे मालामाल

नई दिल्ली। शेयर बाजार में निवेश के कई तरीके और रणनीतियां हैं। निवेशक स्ट्रैटजी, सेक्टर, मार्केट कैप और बाजार की चाल के हिसाब से अलग-अलग शेयरों में पैसा लगाते हैं। इसी तरह एक स्ट्रैटजी है मोमेंटम इंवेस्टिंग (Momentum Stocks) स्ट्रैटजी। मोमेंटम इंवेस्टिंग स्ट्रैटजी के तहत उन शेयरों पर दांव लगाया जाता है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पैसा लगाने से पहले समझ लीजिए मोमेंटम इंवेस्टिंग स्ट्रैटजी एक निवेश स्ट्रैटजी है जिसमें हाई रिटर्न देने वाले शेयरों में निवेश किया जाता है, जो कि पिछले समय में अच्छा प्रदर्शन कर चुके होते हैं। इस रणनीति में उम्मीद की जाती है कि ऐसे शेयर भविष्य में भी शानदार प्रदर्शन को बनाए रखेंगे। निवेशक इन शेयरों को तब तक अपने पास रखते हैं, जब तक कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है और फिर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते हैं।