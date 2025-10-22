इस बिल्डिंग के सामने मुकेश अंबानी का ₹15,000 करोड़ वाला एंटीलिया भी छोटा, कितने में हुई तैयार; कौन है मालिक

नई दिल्ली। भारत में एक से एक महंगे घर हैं। इनमें सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani Net Worth) का है, जो एशिया के सबसे अमीर शख्स (Richest Person in Asia) हैं। फोर्ब्स के अनुसार इस समय अंबानी की नेटवर्थ 9.56 लाख करोड़ रुपये है।

अंबानी का मुंबई में मौजूद घर एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है, जिसकी वैल्यू करीब 15000 करोड़ रुपये आंकी जाती है। मगर एंटीलिया की उंचाई को उसी सामने बनी एक अन्य बिल्डिंग टक्कर दे रही है। आइए जानते हैं कौन है इस बिल्डिंग का मालिक।

क्या है बिल्डिंग का नाम लोढ़ा ग्रुप की लग्जरी गगनचुंबी इमारत Lodha Altamount एंटीलिया के पास है, जो एंटीलिया से भी ज्यादा ऊंची है। एंटीलिया की ऊंचाई 173 मीटर, जबकि Lodha Altamount की ऊंचाई 195 मीटर है। लोढ़ा अल्टामाउंट, अल्टामाउंट रोड में फोर्जेट हिल रोड पर एंटीलिया हाउस के सामने है।

बहुमंजिला अपार्टमेंट टावर लोढ़ा अल्टामाउंट एक बहुमंजिला अपार्टमेंट टावर है, जिसमें कुल 43 मंजिलें हैं और 52 आवासीय यूनिट हैं। यह बिल्डिंग जहां बनी है उसे देश का सबसे महंगा पॉपर्टी एरिया माना जाता है। लोढ़ा अल्टामाउंट प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग ₹1,100 करोड़ है। यह लग्जरी रेजिडेंशियल स्काईस्क्रेपर 45 मंजिला है और इसका बिल्ट-अप एरिया 2 मिलियन स्क्वैयर फीट है।

किन लोगों ने खरीदे हैं घर अल्टामाउंट रोड पर कॉर्पोरेट घरानों, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स, देश के कुछ सबसे प्रभावशाली परिवारों और इंटरनेशनल कॉन्सुलेट के रेसिडेंस मौजूद हैं, जिससे इसे 'बिलियनेयर्स रो' का नाम मिला है। इनमें कई अमीरों ने लोढ़ा अल्टामाउंट पर घर खरीदे हैं।

हर फ्लोर पर सिर्फ एक रेसिडेंस के साथ, लोढ़ा अल्टामाउंट आसमान में एक विला जैसी पूरी प्राइवेसी देता है। हर रेसिडेंस कांच से ढका हुआ है, जो यूवी-रेजिस्टेंट, डबल-ग्लेज्ड और टिंटेड है। ये रहवे वालों को बाहर वालों की नजरों से बचाकर एक प्राइवेट दुनिया में ले जाता है।

पाब्लो पिकासो की मास्टरपीस ‘ला प्लाज, जुआन-लेस-पिंस’ लोढ़ा अल्टामाउंट के एंट्रेंस लॉबी में रहने वालों का स्वागत करती है।