सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाले देश, भारत का कौन सा नंबर; सऊदी-ईरान-इराक बड़े खरीदार

क्रम संख्या देश चावल उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन) 1. भारत 22 2. थाईलैंड 7.5 3. वियतनाम 7.5 4. पाकिस्तान 5.3 5. कंबोडिया 3.4 6. यूएस 3.2 7. म्यांमार 1.5 8. ब्राजील 1.3 9. चीन 1 10. उरुग्वे 1

कौन से देश हैं खरीदार

भारत सऊदी अरब, ईरान, इराक और बेनिन जैसे देशों को बासमती और नॉन-बासमती वैरायटी भेजता है। 2024-25 में एक्सपोर्ट वॉल्यूम लगभग $11.83 बिलियन तक पहुंच गया, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट का लगभग 30.3% है, और ग्लोबल फ़ूड सिक्योरिटी के लिए देश की भूमिका बहुत अहम है।



भारत के चावल एक्सपोर्ट की खास बातें



सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर : ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत टॉप पर है।



मुख्य आयातक : मुख्य आयातक देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, बेनिन और यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हैं।



निर्यात की गई वैरायटी : भारत प्रीमियम बासमती चावल, मुख्य रूप से वेस्ट एशिया और यूरोप को और सस्ता नॉन-बासमती चावल, खासकर पारबॉयल्ड चावल, अफ्रीका को एक्सपोर्ट करता है।



एक्सपोर्ट वॉल्यूम : 2024-25 में भारत के चावल एक्सपोर्ट की वैल्यू लगभग $11.83 बिलियन रही।



एक्सपोर्ट वॉल्यूम ट्रेंड : हाल के सालों में कुल चावल का प्रोडक्शन बढ़ा है, हालांकि सरकारी पॉलिसी और ग्लोबल डिमांड के आधार पर एक्सपोर्ट वॉल्यूम में उतार-चढ़ाव होता रहता है।



सरकारी पॉलिसी : भारत की सरकार अलग-अलग रेगुलेशन और पॉलिसी के जरिए घरेलू कीमत की स्थिरता और एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई के बीच बैलेंस बनाती है, जिसका असर ग्लोबल चावल सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है।



रेगुलेटरी जरूरतें : एक्सपोर्टर को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होगा और क्वालिटी और आसान ट्रांजैक्शन पक्का करने के लिए खास रेगुलेशन का पालन करना होगा।