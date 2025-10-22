आज बंद रहेगा शेयर बाजार, इस वजह से नहीं होगा कारोबार; चेक करें अब कब से शुरू होगी ट्रेडिंग

नई दिल्ली। आज 22 अक्टूबर को शेयर बाजार में कारोबार (Stock Market Holidays) नहीं होगा। बुधवार को बीएसई और एनएसई दोनों बंद रहेंगे। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज दिवाली बलिप्रतिपदा (Diwali Balipratipada) के कारण बंद रहेंगे। दरअसल इस साल कई राज्यों में दिवाली 20 अक्टूबर और कुछ राज्यों में 21 अक्टूबर को मनाई गयी।

महाराष्ट्र में दिवाली 21 अक्टूबर को थी, इसलिए दिवाली बलिप्रतिपदा 22 अक्टूबर को है। इसीलिए आज शेयर बाजार बंद है।

कमोडिटी मार्केट भी रहेगा बंद आज कमोडिटी मार्केट भी बंद रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज एमसीएक्स (MCX Closed Today) भी बंद रहेगा। 21 अक्टूबर को भी शेयर बाजार बंद रहा था, मगर एक घंटे केमुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार खुला था।

मुहूर्त ट्रेडिंग में कैसा हुआ कारोबार मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में भारतीय स्टॉक मार्केट थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे लगातार पांचवें सेशन में बढ़त जारी रही। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स 62.97 पॉइंट्स या 0.07% बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 50 25.45 पॉइंट्स या 0.10% बढ़कर 25,868.60 पर बंद हुआ।

बैंक निफ्टी इंडेक्स 26.00 पॉइंट्स या 0.04% गिरकर 58,007.20 पर बंद हुआ। इस बीच, निफ्टी 50 लगातार आठवें मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में बढ़ा है।