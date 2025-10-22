Language
    आज बंद रहेगा शेयर बाजार, इस वजह से नहीं होगा कारोबार; चेक करें अब कब से शुरू होगी ट्रेडिंग

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:04 AM (IST)

    आज 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद है। बीएसई और एनएसई में कारोबार नहीं होगा। कमोडिटी मार्केट और एमसीएक्स भी बंद रहेंगे। मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त देखी गयी। शेयर बाजार अब गुरुवार से सामान्य रूप से खुलेगा। इस साल 5 नवंबर और 25 दिसंबर को भी शेयर बाजार बंद रहेगा।

    आज दिवाली बलिप्रतिपदा के चलते शेयर बाजार में नहीं होगा कारोबार

    नई दिल्ली। आज 22 अक्टूबर को शेयर बाजार में कारोबार (Stock Market Holidays) नहीं होगा। बुधवार को बीएसई और एनएसई दोनों बंद रहेंगे। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज दिवाली बलिप्रतिपदा (Diwali Balipratipada) के कारण बंद रहेंगे। दरअसल इस साल कई राज्यों में दिवाली 20 अक्टूबर और कुछ राज्यों में 21 अक्टूबर को मनाई गयी।
    महाराष्ट्र में दिवाली 21 अक्टूबर को थी, इसलिए दिवाली बलिप्रतिपदा 22 अक्टूबर को है। इसीलिए आज शेयर बाजार बंद है।

    कमोडिटी मार्केट भी रहेगा बंद

    आज कमोडिटी मार्केट भी बंद रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज एमसीएक्स (MCX Closed Today) भी बंद रहेगा। 21 अक्टूबर को भी शेयर बाजार बंद रहा था, मगर एक घंटे केमुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार खुला था।

    मुहूर्त ट्रेडिंग में कैसा हुआ कारोबार

    मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में भारतीय स्टॉक मार्केट थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे लगातार पांचवें सेशन में बढ़त जारी रही। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स 62.97 पॉइंट्स या 0.07% बढ़कर 84,426.34 पर बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 50 25.45 पॉइंट्स या 0.10% बढ़कर 25,868.60 पर बंद हुआ।
    बैंक निफ्टी इंडेक्स 26.00 पॉइंट्स या 0.04% गिरकर 58,007.20 पर बंद हुआ। इस बीच, निफ्टी 50 लगातार आठवें मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में बढ़ा है।

    अब कब खुलेगा शेयर बाजार

    अब शेयर बाजार सामान्य तौर से गुरुवार से खुलेगा। वहीं इस साल अब दो छुट्टियां और पड़ेंगी, जिनमें शेयर बाजार बंद (शनिवार-रविवार के अलावा) रहेगा। इनमें 5 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव और 25 दिसंबर को क्रिसमस है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     