    ये हैं दुनिया के टॉप 5 कपड़ा निर्यातक देश, किस नंबर पर भारत; लिस्ट में पाक-चीन कहां

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें कपड़ों और कच्चे माल का व्यापार होता है। भारत इस बाजार में एक मजबूत स्थिति रखता है, जहाँ कॉटन, सिल्क और जूट जैसे विभिन्न प्रकार के टेक्सटाइल का उत्पादन होता है। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हर साल लगभग 37 बिलियन डॉलर का निर्यात होता है। चीन टेक्सटाइल सेल्स में सबसे आगे है, जिसका वार्षिक कारोबार 300 बिलियन डॉलर से अधिक है।

    भारत टॉप 5 कपड़ा निर्यातक देशों में शामिल

    नई दिल्ली। ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सबसे बड़े सेक्टर में से एक है, जिसके तहत कपड़ों, फैब्रिक और कच्चे माल का ट्रेड किया जाता है। इस सेक्टर का सालाना कारोबार हर साल अरबों डॉलर का है। दुनिया के बड़े कपड़ा आयातकों में अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे क्षेत्र आते हैं।
    वहीं बड़े कपड़ा एक्सपोर्टर अक्सर जाने-माने फैशन ब्रांड के साथ काम करते हैं और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को कॉम्पिटिटिव कीमतों पर रखते हैं।

    भारत की स्थिति काफी मजबूत

    ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में भारत की जगह काफी मजबूत है, जो कॉटन, सिल्क और जूट से लेकर सिंथेटिक फैब्रिक तक, अपने अलग-अलग तरह के टेक्सटाइल बेस और मॉडर्न गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है।
    4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यह सेक्टर भारतीय इकॉनमी में अहम योगदान देता है। भारत दुनिया के टॉप पांच टेक्सटाइल एक्सपोर्टर में से एक बना हुआ है।

    ये हैं टॉप 10 कपड़ा निर्यातक

    रैंक देश 2023 में निर्यात (बिलियन डॉलर) 2024 में निर्यात (बिलियन डॉलर)
    1. चीन  260.8  301
    2. बांग्लादेश  48.9  38.48
    3. वियतनाम  42.1 44 
    4. तुर्किये  38.6  35.7
    5. भारत  37.5  36.61
    6. इटली  37.1  डेटा उपलब्ध नहीं
    7. जर्मनी  30.7  डेटा उपलब्ध नहीं
    8. यूएस  21.8 22.6 
    9. पाकिस्तान  18.4  16.6
    10. स्पेन  14.6  21

    डेटा सोर्स - ओईसी

     

    ये देश हैं भारतीय कपड़े के खरीदार

    भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हर साल लगभग $37 बिलियन (करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये) कमाता है, जिसमें कॉटन और सिल्क से लेकर जूट, ऊन और सिंथेटिक फैब्रिक तक सब कुछ बनता है। भारतीय एक्सपोर्ट में कपड़े, धागा और घर का सामान शामिल है, जो अमेरिका, यूके, यूएई, बांग्लादेश और जर्मनी जैसे देशों में पहुंचता है।
    स्किल्ड वर्कर, लंबे टेक्सटाइल ट्रेडिशन और बहुत सारे देसी कॉटन के साथ, भारत ने ग्लोबल मार्केट में खुद को लीडिंग प्लेयर्स में से एक के तौर पर मजबूती से स्थापित किया है।

     

    लिस्ट में चीन पहले नंबर पर

    चीन टेक्सटाइल सेल्स में दुनिया में सबसे आगे है, जो हर साल $300 बिलियन (करीब 26.41 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा कमाता है। यह लगभग हर तरह का टेक्सटाइल बनाता है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल फैब्रिक और सिंथेटिक फाइबर से लेकर कॉटन और सिल्क तक शामिल हैं।
    चीन अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बड़ी फैक्ट्रियों और सस्ते प्रोडक्शन प्राइस की वजह से दुनिया के लगभग हर देश को निर्यात करता है। इसका टेक्सटाइल खास तौर से यूएस, ईयू, जापान और साउथ-ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट होता है।


