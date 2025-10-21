अब क्विक कॉमर्स में दिखेगा 'टाटा vs अंबानी', कौन मारेगा बाजी? इन कंपनियों से भी होगी टक्कर
इलेक्ट्रॉनिक्स में क्विक कॉमर्स (Quick Commerce) का बाजार बढ़ रहा है, जिसमें रिलायंस रिटेल और टाटा ग्रुप जैसे बड़े खिलाड़ी उतर रहे हैं। रिलायंस रिटेल ने JioMart पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 30 मिनट में डिलीवरी करने की सुविधा शुरू की है, जबकि टाटा ग्रुप ने क्रोमा को बिग बास्केट के साथ जोड़ा है। इन कदमों से ई-कॉमर्स बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की उम्मीद है।
नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्विक कॉमर्स अब तेजी पकड़ सकता है। इस सेगमेंट में मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) और टाटा ग्रुप (Tata Group) जैसे बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं। ये इस सर्विस को पूरे देश में रोलआउट करने का प्लान बना रहे हैं। इससे इन दोनों दिग्गजों में मुकाबला देखने को मिल सकता है।
वहीं विजय सेल्स और संगीता मोबाइल्स जैसी दूसरी कंपनियाँ भी उन मार्केट में यह सर्विस दे रही हैं जहाँ उनकी ऑफलाइन मौजूदगी है। हालाँकि फोकस स्मार्टफोन, लैपटॉप, हेडफोन, किचन अप्लायंसेज, पंखे और वॉटर हीटर जैसे 'ग्रैब-एंड-गो' आइटम पर है, लेकिन इन कंपनियों का मानना है कि क्विक कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी ज्यादा पर्चेज वैल्यू और कंजम्पशन बिहेवियर में बदलाव के कारण मौजूदा सबसे बड़ी कैटेगरी, ग्रोसरी को पीछे छोड़ सकते हैं।
रिलायंस रिटेल ने शुरू कर दी ये सर्विस
रिलायंस रिटेल ने अपने स्टोर में बिकने वाले साले इलेक्ट्रॉनिक ग्रैब-एंड-गो प्रोडक्ट्स को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म JioMart पर लिस्ट कर दिया है। ये 30 मिनट से कम समय में डिलीवरी के लिए क्विक कॉमर्स सेगमेंट के तहत पेश किए गए हैं। देश की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी ने टॉप 10 शहरों में यह सर्विस शुरू की है।
रिलायंस रिटेल ने बिग-बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में, पूरा ग्रैब-एंड-गो असोर्टमेंट 30 मिनट के टाइमलाइन में डिलीवरी के लिए अवेलेबल किया है।
टाटा ग्रुप का प्लान
टाटा ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्टोर क्रोमा को बेंगलुरु में अपने क्विक कॉमर्स वेंचर, बिग बास्केट के साथ जोड़ दिया है। यह सर्विस अब दूसरे शहरों में भी शुरू की जाएगी। हालांकि इसने पहले बड़े अप्लायंसेज भी बेचे, लेकिन डिमांड कम रही और इसलिए क्विक कॉमर्स का फोकस अब छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर होगा।
बिग बास्केट पिछले महीने एप्पल का रीसेलर भी बना है, जो दस मिनट में डिलीवरी के साथ सभी एप्पल प्रोडक्ट्स को बेचेगा। क्रोमा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स डिलीवर करने के लिए बिग बास्केट के साथ पार्टनरशिप के अच्छे नतीजे दिखे हैं।
Amazon और Flipkart सबसे आगे
इंडस्ट्री के अनुमान और रिसर्चर NielsenIQ के अनुसार, कुल बिक्री में ईकॉमर्स का हिस्सा स्मार्टफोन के लिए 48-50%, लैपटॉप और टैबलेट के लिए 40-42%, TV के लिए 30%, वॉशिंग मशीन के लिए 22-24%, AC के लिए 12-15% और रेफ्रिजरेटर के लिए 18-20% है। फिलहाल ईकॉमर्स बिक्री में अभी टॉप दो मार्केटप्लेस Amazon और Flipkart सबसे आगे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।