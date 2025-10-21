18 महीनों में 61848% उछला ये शेयर, अब BSE ने किया अलर्ट; कहीं आपने तो नहीं खरीद लिया

नई दिल्ली। अकसर कुछ शेयर ऐसे होते हैं, जो बहुत कम समय में हजारों फीसदी रिटर्न दे देते हैं। इसी तरह का एक शेयर है आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड (RRP Semiconductor Share Price)। आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड के शेयर की कीमत अप्रैल 2024 में 15 रुपये से बढ़कर अक्टूबर 2025 तक 9,292.20 रुपये हो गई है। इस दौरान ये शेयर 61,248 फीसदी चढ़ा है।

मगर अब बीएसई ने आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड के शेयर की कीमत में इस जबरदस्त बढ़ोतरी देखने के बाद निवेशकों को चेतावनी जारी की है।

क्यों किया बीएसई ने अलर्ट एक्सचेंज ने कहा कि आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयर में यह तेज उछाल कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार नहीं है। इसलिए इसने स्टॉक को एन्हांस्ड सर्विलांस मेजर्स (ESM) फ्रेमवर्क के तहत रखा है। ESM फ्रेमवर्क के तहत, एक्सचेंज उन स्टॉक्स पर नजर रखता है जिनमें फंडामेंटल्स से सपोर्ट न मिलने के बावजूद प्राइस या वॉल्यूम में अजीब उतार-चढ़ाव दिखते हैं। इसका मकसद बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन पर रोक लगाना और रिटेल इन्वेस्टर्स को संभावित मैनिपुलेशन से बचाना है।

अब ऐसे होगा आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में ट्रेड ESM फ्रेमवर्क के तहत, आरआरपी सेमीकंडक्टर के शेयरों में अब सिर्फ ट्रेड-फॉर-ट्रेड बेसिस पर ट्रेड होंगे, जिसमें 2 फीसदी प्राइस बैंड, 100 फीसदी मार्जिन की जरूरत होगी और ट्रेडिंग इसी ±2 परसेंट डेली लिमिट के साथ समय-समय पर होने वाले कॉल ऑक्शन तक ही सीमित रहेगी।