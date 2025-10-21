Language
    मुहूर्त ट्रेडिंग 2025: स्टॉक मार्केट में रौनक की उम्मीद, किन शेयरों पर रहेगी नजर? चेक करें लिस्ट

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:44 AM (IST)

    नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई 21 अक्टूबर 2025 को मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन (Muhurat Trading)आयोजित करेंगे, जो दोपहर 01:45 से 02:45 तक चलेगा। इससे पहले, बाजार में तेजी देखी गई। कई कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं, जिनमें Geojit Financial भी शामिल है। एसबीआई ने बॉन्ड जारी किए हैं, जबकि सेबी ने National Securities Depository के सेटलमेंट को मंजूरी दी है। Axis Bank में नई नियुक्ति हुई है।

    Hero Image

    आज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में कौन-कौन से शेयरों पर रहेगा फोकस

    नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE की घोषणाओं के मुताबिक, भारतीय शेयर बाजार मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के लिए खुलेंगे। ये ट्रेडिंग सेशन एक घंटे का होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का समय दोपहर 01:45 PM से 02:45 PM तक चलेगा और प्री-ओपनिंग विंडो दोपहर 01:30 PM से 01:45 PM तक होगी।
    इससे पहले 20 अक्टूबर को गैप-अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने लगातार चौथे सेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें बुल्स ने दिवाली मनाई और निफ्टी 50 को आधा फीसदी की बढ़त के साथ 25,800 के लेवल से ऊपर ले गए।
    जहां तक मुहूर्त ट्रेडिंग का सवाल है तो बीते 7 सालों में लगातार शेयर बाजार में इस दिन तेजी रही है। इससे आज भी शेयर बाजार में तेजी की ही उम्मीद है।
    इस महीने अब तक इंडेक्स में 1,300 पॉइंट्स से ज्यादा की तेजी आई है। ऊंचे लेवल पर दबाव के बावजूद, हायर हाई-हायर लो स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस बीच आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

    Q2 Results Today - जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग, जूलियन एग्रो इंफ्राटेक और नेट्रिपल्स सॉफ्टवेयर आज अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी।

    Geojit Financial Services - प्रॉफिट 59.1% घटकर 57.4 करोड़ रुपये से 23.5 करोड़ रुपये रह गया, जबकि रेवेन्यू 22.3% घटकर 218.5 करोड़ रुपये से 169.8 करोड़ रुपये रह गया।

    SBI - बैंक ने 6.93% के कूपन रेट पर 1 करोड़ रुपये फेस वैल्यू वाले डिबेंचर के तौर पर नॉन-कन्वर्टिबल टियर 2 बॉन्ड जारी करके 7,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

    National Securities Depository - SEBI ने कंपनी की हाई-पावर्ड एडवाइजरी कमेटी (HPAC) की बताई रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स (RST) को मान लिया है। इसलिए, मार्केट रेगुलेटर ने कंपनी को सलाह दी है कि अगर कोई नॉन-मॉनेटरी शर्तें हैं, तो उनका पालन करे और 30 कैलेंडर दिनों के अंदर 15.57 करोड़ रुपये का सेटलमेंट अमाउंट जमा करे।

    Axis Bank - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 अक्टूबर से तीन साल के लिए एक्सिस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नीरज गंभीर की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है।

    Marathon Nextgen Realty - कंपनी ने अदाणी रियल्टी के साथ जॉइंट वेंचर में, मुंबई के बायकला में एक लैंडमार्क ऑफिस और रिटेल डेवलपमेंट, मोंटे साउथ कमर्शियल की घोषणा की है।

    Precision Wires India - बोर्ड ने नॉन-प्रमोटर ग्रुप कैटेगरी के लोगों को, बराबर संख्या में वारंट के कन्वर्जन पर, 151 रुपये प्रति शेयर (कुल कीमत: 41.78 करोड़ रुपये) के इश्यू प्राइस पर 27.67 लाख इक्विटी शेयर अलॉट करने को मंजूरी दे दी है।

    RBL Bank - BNP पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स ने बैंक में 1.18 करोड़ इक्विटी शेयर (1.9% हिस्सेदारी के बराबर) 317.85 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे हैं, जिससे कुल 377.35 करोड़ रुपये मिले हैं।

    DCB Bank - इन्फिनिटी एसेट एडवाइजर्स ने DCB बैंक में 16.54 लाख शेयर (0.52% हिस्सेदारी) 145.18 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे हैं, जिससे कुल 24.01 करोड़ रुपये मिले हैं।

    South Indian Bank - आदित्य कुमार हलवासिया ने बैंक में 2.01 करोड़ शेयर (0.76% हिस्सेदारी) 35.24 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे हैं, जिनकी कीमत 70.83 करोड़ रुपये है।

    ये भी पढ़ें - ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, FIR दर्ज; शेयर 4% लुढ़का

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)