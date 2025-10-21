मुहूर्त ट्रेडिंग 2025: स्टॉक मार्केट में रौनक की उम्मीद, किन शेयरों पर रहेगी नजर? चेक करें लिस्ट

नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE की घोषणाओं के मुताबिक, भारतीय शेयर बाजार मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 को खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के लिए खुलेंगे। ये ट्रेडिंग सेशन एक घंटे का होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का समय दोपहर 01:45 PM से 02:45 PM तक चलेगा और प्री-ओपनिंग विंडो दोपहर 01:30 PM से 01:45 PM तक होगी।

इससे पहले 20 अक्टूबर को गैप-अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने लगातार चौथे सेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसमें बुल्स ने दिवाली मनाई और निफ्टी 50 को आधा फीसदी की बढ़त के साथ 25,800 के लेवल से ऊपर ले गए।

जहां तक मुहूर्त ट्रेडिंग का सवाल है तो बीते 7 सालों में लगातार शेयर बाजार में इस दिन तेजी रही है। इससे आज भी शेयर बाजार में तेजी की ही उम्मीद है।

इस महीने अब तक इंडेक्स में 1,300 पॉइंट्स से ज्यादा की तेजी आई है। ऊंचे लेवल पर दबाव के बावजूद, हायर हाई-हायर लो स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस बीच आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Q2 Results Today - जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग, जूलियन एग्रो इंफ्राटेक और नेट्रिपल्स सॉफ्टवेयर आज अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। Geojit Financial Services - प्रॉफिट 59.1% घटकर 57.4 करोड़ रुपये से 23.5 करोड़ रुपये रह गया, जबकि रेवेन्यू 22.3% घटकर 218.5 करोड़ रुपये से 169.8 करोड़ रुपये रह गया। SBI - बैंक ने 6.93% के कूपन रेट पर 1 करोड़ रुपये फेस वैल्यू वाले डिबेंचर के तौर पर नॉन-कन्वर्टिबल टियर 2 बॉन्ड जारी करके 7,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। National Securities Depository - SEBI ने कंपनी की हाई-पावर्ड एडवाइजरी कमेटी (HPAC) की बताई रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स (RST) को मान लिया है। इसलिए, मार्केट रेगुलेटर ने कंपनी को सलाह दी है कि अगर कोई नॉन-मॉनेटरी शर्तें हैं, तो उनका पालन करे और 30 कैलेंडर दिनों के अंदर 15.57 करोड़ रुपये का सेटलमेंट अमाउंट जमा करे।