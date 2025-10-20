ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, FIR दर्ज; शेयर 4% लुढ़का

नई दिल्ली। ओला के फाउंडर और CEO भाविश अग्रवाल एक मामले में फंस गए हैं। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने अग्रवाल और ओला के सीनियर एग्जीक्यूटिव सुब्रत कुमार दास के खिलाफ एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। यह मामला एक कर्मचारी के कथित तौर पर खुदकुशी करने से जुड़ा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार के. अरविंद (38) ने 28 पेज का एक नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने वर्कप्लेस पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार अरविंद के भाई अश्विन कन्नन की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है।

एफआईआर में और किस-किस का नाम दर्ज की गयी एफआईआर में भाविश अग्रवाल, सुब्रत कुमार दास, हेड, व्हीकल होमोलोगेशन्स एंड रेगुलेशन और अन्य के नाम भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत दर्ज किए गए हैं। शिकायत करने वाले ने अरविंद की मौत के बाद 17.46 लाख रुपये की फाइनेंशियल गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया है।

क्या लगाया गया आरोप फाइल की गई कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अरविंद की सैलरी और इंटेंसिव पेमेंट रोक दी थी। यह घटना 28 सितंबर को हुई, जब अरविंद ने कथित तौर पर अपने घर पर जहर खाकर जान दे दी। इसके बाद उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

हैरेसमेंट का है मामला अरविंद की मौत के बाद परिवार को उनका डेथ नोट मिला, जिसमें उन्होंने ओला के सीनियर एग्जीक्यूटिव पर वर्कप्लेस पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। नोट में कहा गया है कि HR डिपार्टमेंट अरविंद के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बारे में साफ जानकारी नहीं दे रहा था।