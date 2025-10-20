तिमाही नतीजों के बाद Reliance के शेयर ने लगाई छलांग, पार किया ₹1470 का आंकड़ा; ₹1785 पर पहुंचने की उम्मीद
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों (Reliance Share Target) ने दिवाली के दिन शानदार शुरुआत की, जिसमें लगभग 4% की वृद्धि हुई। ब्रोकरेज फर्मों ने 'खरीदें' रेटिंग दोहराई है, और कंपनी के नए ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ाने के प्रयासों को विकास का मुख्य चालक माना जा रहा है। जेफरीज ने शेयर का लक्ष्य मूल्य 1,785 रुपये निर्धारित किया है।
नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर (Reliance Industries Share Price) ने दीवाली के दिन के ट्रेड की धमाकेदार शुरुआत की। दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद RIL के शेयर प्राइस में करीब 4% की तेजी आई।
कई ब्रोकरेज फर्मों ने इसके स्टॉक पर BUY रेटिंग दोहराई है और अगले महीने से शुरू होने वाली सेल फैसिलिटी के साथ न्यू एनर्जी (NE) इकोसिस्टम को बढ़ाने के मामले में कंपनी की कोशिशों को एक मुख्य ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर देखा है। बताया जा रहा है कि PS-टू-मॉड्यूल वैल्यू चेन, 40GWh BESS, 3GW इलेक्ट्रोलाइजर से FY28 से बॉटमलाइन में मदद मिलने की उम्मीद है।
बेहतर तिमाही नतीजों के बाद रिलायंस का शेयर 1470 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। आगे जानिए शेयर का टार्गेट कितना है।
कहां पहुंचा रिलायंस का शेयर
रिलायंस का शेयर 1416.95 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 1,440 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1472 रुपये पर तक चढ़ा। करीब 1 बजे ये BSE पर 54.55 रुपये या 3.85 फीसदी की तेजी के साथ 1471.50 रुपये पर है।
कितना है शेयर का टार्गेट
जेफरीज ने न सिर्फ खरीदने की सलाह दोहराई है, बल्कि टार्गेट प्राइस को भी बढ़ा दिया है। इसने रिलायंस के शेयर के लिए 1,785 रुपये का टार्गेट दिया है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस के अनुसार, बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक्स पर टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप और फाइनेंशियल मजबूती शेयर प्राइस को सपोर्ट करेंगे।
बैटरी कारोबार में एंट्री से फायदा
जेफरीज के अनुसार RIL का बैटरी सेक्टर में कदम इसके नेट कार्बन जीरो 2035 टार्गेट का हिस्सा है। BESS लो कैप्चर रेट, कटौती और नॉन-सोलर पीक लोड की चुनौतियों का सॉल्यूशन करता है क्योंकि जनरेशन में RE का हिस्सा बढ़ता है।
यह मानते हुए कि आरआईएल वित्त वर्ष 28 तक अपनी पूरी कैप्टिव बिजली खपत को अक्षय ऊर्जा में बदल देगी, जेफरीज को उम्मीद है कि 4,700 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी और इसे 10x ईवी/ईबीआईटीडीए पर वैल्यूइंग करते हुए, 47,000 करोड़ रुपये यानी 35 रुपये प्रति शेयर पर पहुंचा जा सकता है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयर पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
