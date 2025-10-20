तिमाही नतीजों के बाद Reliance के शेयर ने लगाई छलांग, पार किया ₹1470 का आंकड़ा; ₹1785 पर पहुंचने की उम्मीद

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर (Reliance Industries Share Price) ने दीवाली के दिन के ट्रेड की धमाकेदार शुरुआत की। दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद RIL के शेयर प्राइस में करीब 4% की तेजी आई।

कई ब्रोकरेज फर्मों ने इसके स्टॉक पर BUY रेटिंग दोहराई है और अगले महीने से शुरू होने वाली सेल फैसिलिटी के साथ न्यू एनर्जी (NE) इकोसिस्टम को बढ़ाने के मामले में कंपनी की कोशिशों को एक मुख्य ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर देखा है। बताया जा रहा है कि PS-टू-मॉड्यूल वैल्यू चेन, 40GWh BESS, 3GW इलेक्ट्रोलाइजर से FY28 से बॉटमलाइन में मदद मिलने की उम्मीद है।

बेहतर तिमाही नतीजों के बाद रिलायंस का शेयर 1470 रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। आगे जानिए शेयर का टार्गेट कितना है।

कहां पहुंचा रिलायंस का शेयर रिलायंस का शेयर 1416.95 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले 1,440 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 1472 रुपये पर तक चढ़ा। करीब 1 बजे ये BSE पर 54.55 रुपये या 3.85 फीसदी की तेजी के साथ 1471.50 रुपये पर है।

कितना है शेयर का टार्गेट जेफरीज ने न सिर्फ खरीदने की सलाह दोहराई है, बल्कि टार्गेट प्राइस को भी बढ़ा दिया है। इसने रिलायंस के शेयर के लिए 1,785 रुपये का टार्गेट दिया है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस के अनुसार, बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक्स पर टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप और फाइनेंशियल मजबूती शेयर प्राइस को सपोर्ट करेंगे।