भारत में आ रहे थे करोड़ों के चाइनीज पटाखे, बंदरगाह पर ही हुई तस्करी फेल; किसने किया प्लान को नाकाम

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर 5.01 करोड़ रुपये मूल्य के चीनी पटाखों (Chinese Crackers) की तस्करी नाकाम की। इस मामले में डीआरआई ने चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से रविवार को यह जानकारी दी गयी।

बता दें कि डीआरआई अधिकारियों ने 'ऑपरेशन फायर ट्रेल' चलाया और इस ऑपरेशन के तहत तूतीकोरिन बंदरगाह पर कंटेनरों को रोका। इन कंटेनरों में 83,520 चीनी पटाखे पाए गए, जिन्हें इंजीनियरिंग सामान बताकर गलत तरीके से लाया गया था।

लाइसेंस लेना है जरूरी डीआरआई अधिकारियों ने 14-18 अक्टूबर के दौरान ये खास अभियान चलाया और के तहत तूतीकोरिन में आयातक को गिरफ्तार किया। इसके बाद जांच के आधार पर, चेन्नई और तूतीकोरिन से तीन अन्य व्यक्तियों (मुंबई के दो व्यक्तियों सहित) को गिरफ्तार किया।

गौरतलब है कि चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल पटाखों का आयात प्रतिबंधित है और इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के तहत डीजीएफटी और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस लेना आवश्यक है।