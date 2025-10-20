मुकेश अंबानी: कैसे शुरू हुआ भारत का नं. 1 अरबपति बनने का सफर, पिता के कहने पर छोड़ दी थी MBA; क्या थी पहली जिम्मेदारी

नई दिल्ली। आज मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani Net Worth) एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ इस समय 9.30 लाख करोड़ रुपये है और वे दुनिया के 18वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली जॉब क्या थी? उन्होंने अपनी पहली जॉब के लिए पिता के कहने पर एमबीए की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। आइए जानते हैं ये दिलचस्प किस्सा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या था पहला बिजनेस वेंचर मुकेश अंबानी का पहला बड़ा बिजनेस वेंचर सन 1981 में रिलायंस की पहली पॉलिएस्टर फाइबर यार्न (PFY) प्रोडक्शन फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन की देखरेख करना था। तब उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने उन्हें कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके MBA प्रोग्राम से वापस बुला लिया था।

पढ़ाई छोड़कर लौटे भारत 1981 में, मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड में अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत लौट आए और पातालगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर यार्न प्लांट बनाने के प्रोजेक्ट को लीड किया। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक अहम प्रोजेक्ट था, जिसे उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था।

फैमिली कंपनी को आगे बढ़ाया अंबानी ने अपने पिता की तेजी से बढ़ती फैमिली कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मदद करने के लिए पहले साल के बाद अपना MBA प्रोग्राम छोड़ दिया। मुकेश और उनके पिता दोनों का मानना था कि बड़े पैमाने पर बिजनेस चलाने के लिए क्लासरूम की पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव एक कीमती टीचर होता है।

अंबानी ने अपनी बिजनेस की समझ का इस्तेमाल फैक्ट्री बनाने और पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग और दूसरे सेक्टर में कंपनी के ऑपरेशन को बढ़ाने की चुनौतियों में किया।