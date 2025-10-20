भारत में चांदी का स्टॉक खत्म होने से लंदन तक टेंशन, नहीं पूरे हो रहे ऑर्डर; आखिर क्यों इस कीमती धातु पर टूट पर पड़े लोग

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते भारत के सिल्वर मार्केट में इतिहास में पहली बार स्टॉक खत्म हो गया, जबकि फेस्टिवल डिमांड और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रेशर की वजह से चांदी की कीमतें आसमान छू गईं। स्टॉक खत्म होने से लंदन तक में टेंशन हो गयी, जहां दुनिया के सबसे बड़े बुलियन बैंक ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे।

अब कब मिलेगी चांदी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग दो हफ्ते पहले, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी (दुनिया के सबसे बड़े प्रेशियस मेटल ट्रेडर्स में से एक है और इंडियन मार्केट की एक मुख्य सप्लायर) ने कम से कम एक क्लाइंट को बताया कि अक्टूबर में इंडिया में शिपमेंट के लिए उसका सिल्वर एलोकेशन खत्म हो गया है, और अगली अवेलेबिलिटी नवंबर में ही होगी।

रिकॉर्ड तोड़ हो रही खरीदारी एमएमटीसी-पीएएमपी इंडिया में ट्रेडिंग हेड विपिन रैना के अनुसार वे इस उछाल के लिए तैयार नहीं थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जो सिल्वर और सिल्वर कॉइन्स का काम करते हैं, उनके पास सचमुच स्टॉक खत्म हो गया है क्योंकि सिल्वर है ही नहीं।

रैना के अनुसार इस तरह का क्रेजी मार्केट उन्होंने अपने 27 साल के करियर में नहीं देखा, जहाँ लोग इन ऊंचे भाव पर भी खरीद रहे हैं।

सोशल मीडिया हाइप ने और बढ़ाई डिमांड चांदी की तगड़ी खरीदारी तब शुरू हुई जब लाखों भारतीयों ने दिवाली के मौसम में चांदी खरीदी, जिसे सोशल मीडिया हाइप ने और बढ़ा दिया। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने बताया कि सोने के मुकाबले चांदी का 100-से-1 रेश्यो इसे एक स्मार्ट खरीदारी बनाता है।