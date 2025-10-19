खदान से कोयला निकालने वालों को मिला ₹1-1 लाख का दिवाली बोनस, इस सरकारी कंपनी ने बांट दिए ₹400 Cr

नई दिल्ली। तेलंगाना सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने शनिवार को राज्य की कोयला खदानों में काम करने वाले 39,500 कर्मचारियों में से हर एक को ₹1.03 लाख का 'दिवाली बोनस' दिया। इस बात की जानकारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने दी है।

बोनस की रकम के फॉर्मल ट्रांसफर से पहले, शुक्रवार को जारी एक बयान में विक्रमार्क ने कहा कि 'राज्य सरकार की तरफ से, मैं सिंगरेनी के उन वर्कर्स को ₹400 करोड़ का बोनस देने की घोषणा कर रहा हूं, जो अपनी मेहनत से देश को रोशन करते हैं।'

पीएलआर स्कीम के तहत दिया गया बोनस SCCL के मैनेजिंग डायरेक्टर एन बलराम ने कहा कि सरकार ने कंपनी मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड (PLR) स्कीम के तहत हर एलिजिबल वर्कर को ₹1.03 लाख का दिवाली बोनस देने का ऑर्डर दिया है। बलराम ने कहा कि बोनस शनिवार को वर्कर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है।

ऑफिसर्स के लिए नहीं बोनस ऑर्डर के मुताबिक, दिवाली बोनस सिर्फ वर्कर्स के लिए है, ऑफिसर्स के लिए नहीं। ऑर्डर में कहा गया है कि जिन एम्प्लॉइज ने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के दौरान अंडरग्राउंड माइंस में कम से कम 190 मस्टर डेज या ओपन-कास्ट और सरफेस ऑपरेशन्स में 240 मस्टर डेज पूरे किए हैं, उन्हें पूरे ₹1.03 लाख का बोनस मिलेगा।

बोनस के लिए कम से कम कितने दिन जरूरी जिनके काम के दिन कम होंगे, उन्हें प्रो-राटा बेसिस पर बोनस दिया जाएगा। जिन वर्कर्स ने कम से कम 30 मस्टर डेज पूरे किए हैं, उन्हें बोनस के लिए एलिजिबल माना जाएगा। हालांकि, गलत काम, हिंसा या कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की वजह से निकाले गए एम्प्लॉई को बोनस नहीं मिलेगा।