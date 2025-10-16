ये हैं भारत के सबसे पुराने हलवाई, 230 सालों से स्वाद की दीवानगी बरकरार; 1Kg का रेट कितना

नई दिल्ली। भारत में पैकेज्ड मिठाई का कुल कारोबार 7,268 करोड़ रुपये से अधिक का है। धनतेरस-दिवाली जैसे फेस्टिव सीजन और नए साल जैसे अवसरों पर भारत में मिठाई की बिक्री और मांग बढ़ जाती है। इससे ये कारोबार और भी बढ़ जाता है।

भारत में दिवाली (Diwali 2025)आने वाली और मिठाई की बिक्री जमकर होगी। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे पुराने हलवाई (Oldest Halwai in India) कौन से हैं? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये हैं सबसे पुराने हलवाई आगरा के भगत हलवाई की शुरुआत 1795 में हुई थी। इस दुकान को लेख राज भगत ने शुरू किया था। 230 साल पहले शुरू हुई इस दुकान पर मिठाई 352-800 रुपये तक के पैक में मिलती है। ये स्नैक्स प्रोडक्ट भी बेचते हैं।

घसीटाराम हलवाई मुंबई में है पंजाबी घसीटाराम हलवाई, जिसकी शुरुआत 1916 में की गयी थी। घसीटाराम स्वीट्स के फाउंडर घसीटारामदास बजाज थे, जिन्होंने 1916 में कराची, पाकिस्तान में कंपनी शुरू की थी। 1947 में बंटवारे के बाद, उनके बेटे गोवर्धनदास बजाज ने मुंबई में बिजनेस फिर से शुरू किया। ये बेसन के लड्डू, पेड़ा और काजू कतली आदि बेचते हैं।

109 साल पुरानी है ये दुकान मुंबई में ही है पारसी डेयरी फार्म, जिसकी शुरुआत भी 1916 में ही हुई थी। इस स्वीट शॉप पर 80 से ज्यादा तरह की मिठाइयां मिलती हैं। पारसी डेयरी फार्म ताजा दूध पारंपरिक मिठाइयाँ और पुराने डेयरी व्यंजन बेचती है।