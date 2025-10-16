Language
    ये हैं भारत के सबसे पुराने हलवाई, 230 सालों से स्वाद की दीवानगी बरकरार; 1Kg का रेट कितना

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:47 PM (IST)

    कौन हैं भारत के 5 सबसे पुराने हलवाई

    नई दिल्ली। भारत में पैकेज्ड मिठाई का कुल कारोबार 7,268 करोड़ रुपये से अधिक का है। धनतेरस-दिवाली जैसे फेस्टिव सीजन और नए साल जैसे अवसरों पर भारत में मिठाई की बिक्री और मांग बढ़ जाती है। इससे ये कारोबार और भी बढ़ जाता है।
    भारत में दिवाली (Diwali 2025)आने वाली और मिठाई की बिक्री जमकर होगी। पर क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे पुराने हलवाई (Oldest Halwai in India) कौन से हैं? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं।

    ये हैं सबसे पुराने हलवाई

    आगरा के भगत हलवाई की शुरुआत 1795 में हुई थी। इस दुकान को लेख राज भगत ने शुरू किया था। 230 साल पहले शुरू हुई इस दुकान पर मिठाई 352-800 रुपये तक के पैक में मिलती है। ये स्नैक्स प्रोडक्ट भी बेचते हैं।

    घसीटाराम हलवाई

    मुंबई में है पंजाबी घसीटाराम हलवाई, जिसकी शुरुआत 1916 में की गयी थी। घसीटाराम स्वीट्स के फाउंडर घसीटारामदास बजाज थे, जिन्होंने 1916 में कराची, पाकिस्तान में कंपनी शुरू की थी। 1947 में बंटवारे के बाद, उनके बेटे गोवर्धनदास बजाज ने मुंबई में बिजनेस फिर से शुरू किया। ये बेसन के लड्डू, पेड़ा और काजू कतली आदि बेचते हैं।

    109 साल पुरानी है ये दुकान

    मुंबई में ही है पारसी डेयरी फार्म, जिसकी शुरुआत भी 1916 में ही हुई थी। इस स्वीट शॉप पर 80 से ज्यादा तरह की मिठाइयां मिलती हैं। पारसी डेयरी फार्म ताजा दूध पारंपरिक मिठाइयाँ और पुराने डेयरी व्यंजन बेचती है।


    पराठे वाली गली में कंवरजी मिठाई वाले

    चांदनी चौक की पराठे वाली गली में हैं कंवरजी मिठाई वाले। इस दुकान की शुरुआत 1850 में हुई थी। इनका पिस्ता लौज बेहद फेमस है।


    केसी दास हलवाई

    कोलकाता में केसी दास हलवाई की शुरुआत 1866 में हुई थी। इसके फाउंडर थे केसी दास, जिन्होंने साल 1930 में पहला कैन पैक रसगुल्ला लॉन्च किया था।

    चांदनी चौक के चैना राम सिंधी कन्फेक्शनर्स

    चांदनी चौक में स्थित चैना राम सिंधी कन्फेक्शनर्स की शुरुआत 1947 में हुई थी। चांदनी चौक से पहले ये दुकान लाहौर के अनारकली मार्केट में थी।

    पंजाबी चंदू हलवाई

    चंदूलाल बहल कराची से मुंबई आए और 1896 में पंजाबी चंदू हलवाई की शुरुआत की। इनकी सिंधी जलेबी काफी फेमस है।

    बाशा हलवावाला

    बाशा हलवावाला शॉप चेन्नई में है। ये एक 85 साल पुरानी दुकान है। इनके शहद में बने हलवे 'दम का रोस्ट' की पॉपुलैरिटी बहुत अधिक है। इनके पास और भी कई तरह के हलवे होते हैं, जिनका रेट 480 से 700 रुपये प्रति किलो तक है।