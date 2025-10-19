इस हलवाई ने पेश किया था पहली बार डिब्बा बंद रसगुल्ला, 95 साल पहले किया था कारनामा; 1Kg का दाम कितना

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन पूरे चरम पर है और दिवाली (Diwali 2025) का त्योहार भी आ गया है। दिवाली के अवसर पर लोग एक-दूसरे को मिठाई दिया करते हैं। दिवाली पर लोग कई तरह की मिठाई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देते हैं।

इनमें सोनपापड़ी, काजू कतली और गुलाब जामुन के अलावा कैन पैक या डिब्बाबंद रसगुल्ला भी शामिल है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले कैन पैक रसगुल्ला किसने बनाकर पेश किया था? आइए हम बताते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौन है डिब्बा बंद रसगुल्ले का जनक कोलकाता में एक बहुत पुरानी हलवाई की दुकान है। ये हैं केसी दास हलवाई, जो देश के सबसे पुराने मिठाई कारोबारियों में से एक हैं। उनका कारोबार सन 1866 में शुरू हुआ था। बता दें कि केसी दास ने ही 95 साल पहले सन 1930 में सबसे पहले कैन यानी टिन धातु में पैक रसगुल्ले का तैयार किया।

कृष्ण चंद्र दास का था आइडिया सन 1930 में केसी दास के मालिक कृष्ण चंद्र दास थे। उन्हीं को केसी दास कहा जाता था और उन्हीं को कैन पैक रसगुल्ला और रसमलाई का जनक भी कहा जाता है। जहां उनके मिठाई का कारोबार शुरू करने की बात है तो वो उनके पिता नोबिन चंद्र ने शुरू किया था। आज के समय में केसी दास मिठाई के बिजनेस में एक बड़ा नाम है।