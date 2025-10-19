Language
    Meesho कर रही IPO लाने की तैयारी, सेबी के पास फिर से किया अप्लाई; कब तक हो सकती है लिस्टिंग

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:40 AM (IST)

    मीशो (Meesho IPO) दिसंबर 2025 में आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिसके लिए सेबी के पास मसौदा प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी का लक्ष्य 5,800-6,600 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसमें नए शेयरों की बिक्री भी शामिल है। एलिवेशन कैपिटल और कंपनी के प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। लिस्टिंग के बाद मीशो के पास लगभग 7,500 करोड़ रुपये कैश होने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिसंबर में आ सकता है मीशो का IPO, 34300 करोड़ है कंपनी की वैल्यू

    नई दिल्ली। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो (Meesho IPO) ने अपने आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) फाइल किया है, जिससे भारत में पहली प्योर-प्ले हॉरिजॉन्टल ईकॉमर्स मार्केटप्लेस लिस्टिंग की तैयारी हो गई है।
    मीशो दिसंबर 2025 में भारतीय शेयर बाजारों में लिस्टिंग का टार्गेट बना रही है। बेंगलुरु की कंपनी अपने आईपीओ के जरिए लगभग 5,800–6,600 करोड़ रुपये ($700–800 मिलियन) जुटाने का प्लान बना रही है, जिसमें 4,250 करोड़ रुपये ($500 मिलियन) का प्राइमरी इश्यू भी शामिल है। यानी 4250 करोड़ रुपये के नए शेयर बेचे जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    कौन-कौन बेचेगा हिस्सेदारी

    अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, एलिवेशन कैपिटल ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए सबसे अधिक शेयर बेचने जा रही है। इसके बाद पीक एक्सवी पार्टनर्स और वेंचर हाईवे हैं। फाउंडर विदित आत्रे और संजीव बरनवाल, जिन्हें कंपनी के प्रमोटर के तौर पर टैग किया गया है, वे भी मीशो में अपनी हिस्सेदारी कुछ हद तक बेच रहे हैं।

    मीशो की किसमें कितनी हिस्सेदारी

    मीशो की लिस्टिंग इस साल भारतीय नेक्स्ट-जेन कंपनियों के बड़े IPOs की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। बड़ी कंपनियां IPO के जरिए 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाना चाहती हैं। ऑनलाइन आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट नवंबर में लिस्टिंग के लिए 8,000 करोड़ रुपये के इश्यू की तैयारी कर रही है, जबकि स्टॉकब्रोकिंग स्टार्टअप ग्रो भी अगले महीने 7,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की सोच रही है।
    एलिवेशन कैपिटल, पीक XV पार्टनर्स और प्रोसस, तीनों के पास मीशो में 13-15% हिस्सेदारी है।

    मीशो की टोटल वैल्यू

    जापानी इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक के पास मीशो में करीब 10% हिस्सेदारी है। कंपनी के दूसरे इन्वेस्टर्स में वेस्टब्रिज कैपिटल और फिडेलिटी शामिल हैं। मीशो की पिछली फंडिंग $550 मिलियन के राउंड से हुई थी, जिसके जरिए इसकी वैल्यू लगभग $3.9 बिलियन (34300 करोड़ रुपये) रही।
    इस राउंड में टाइगर ग्लोबल, थिंक इन्वेस्टमेंट्स और मार्स ग्रोथ कैपिटल जैसे नए इन्वेस्टर्स आए। लिस्टिंग के बाद ऑनलाइन रिटेलर के पास लगभग 7,500 करोड़ रुपये ($900 मिलियन) कैश होने की उम्मीद है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)