Meesho कर रही IPO लाने की तैयारी, सेबी के पास फिर से किया अप्लाई; कब तक हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो (Meesho IPO) ने अपने आईपीओ के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) फाइल किया है, जिससे भारत में पहली प्योर-प्ले हॉरिजॉन्टल ईकॉमर्स मार्केटप्लेस लिस्टिंग की तैयारी हो गई है।

मीशो दिसंबर 2025 में भारतीय शेयर बाजारों में लिस्टिंग का टार्गेट बना रही है। बेंगलुरु की कंपनी अपने आईपीओ के जरिए लगभग 5,800–6,600 करोड़ रुपये ($700–800 मिलियन) जुटाने का प्लान बना रही है, जिसमें 4,250 करोड़ रुपये ($500 मिलियन) का प्राइमरी इश्यू भी शामिल है। यानी 4250 करोड़ रुपये के नए शेयर बेचे जाएंगे।

कौन-कौन बेचेगा हिस्सेदारी अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, एलिवेशन कैपिटल ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए सबसे अधिक शेयर बेचने जा रही है। इसके बाद पीक एक्सवी पार्टनर्स और वेंचर हाईवे हैं। फाउंडर विदित आत्रे और संजीव बरनवाल, जिन्हें कंपनी के प्रमोटर के तौर पर टैग किया गया है, वे भी मीशो में अपनी हिस्सेदारी कुछ हद तक बेच रहे हैं।

मीशो की किसमें कितनी हिस्सेदारी मीशो की लिस्टिंग इस साल भारतीय नेक्स्ट-जेन कंपनियों के बड़े IPOs की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। बड़ी कंपनियां IPO के जरिए 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाना चाहती हैं। ऑनलाइन आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट नवंबर में लिस्टिंग के लिए 8,000 करोड़ रुपये के इश्यू की तैयारी कर रही है, जबकि स्टॉकब्रोकिंग स्टार्टअप ग्रो भी अगले महीने 7,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की सोच रही है।

एलिवेशन कैपिटल, पीक XV पार्टनर्स और प्रोसस, तीनों के पास मीशो में 13-15% हिस्सेदारी है।