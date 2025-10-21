लिस्टिंग से पहले कितना पहुंचा Midwest IPO का GMP, आपको मिले हैं शेयर तो जरूर करें चेक; इतने मुनाफे की उम्मीद

नई दिल्ली। मिडवेस्ट का आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलकर 17 अक्टूबर को बंद हुआ। मगर इसकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। ये कंपनी 24 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्ट (Midwest IPO Listing) हो सकती है। हालांकि इसका आईपीओ अलॉटमेंट (Midwest IPO Allotment Status) फाइनल हो चुका है।

लिस्टिंग से पहले मिडवेस्ट का जीएमपी कितना चल रहा है, आइए चेक करें।

Midwest IPO GMP मिडवेस्ट के आईपीओ में कंपनी का शेयर प्राइस 1065 रुपये फिक्स हुआ है। वहीं इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी (ग्रे-मार्केट प्रीमियम) 105 रुपये चल रहा है। यानी इसकी लिस्टिंग 1170 रुपये पर हो सकती है। इससे निवेशकों को लिस्टिंग पर 9.86 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है। पर लिस्टिंग तक जीएमपी घट-बढ़ सकता है।

Midwest IPO Subscription Status मिडवेस्ट के आईपीओ को धमाकेदार रेस्पॉन्स मिला है। इसका आईपीओ 92.36 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIB (Qualified Institutional Buyers) कैटेगरी को 146.77 गुना और NIB (Non-Institutional Bidder) कैटेगरी को 176.57 गुना आवेदन मिले। वहीं रिटेल कैटेगरी को 25.52 गुना और एम्प्लॉईज कैटेगरी को 25.80 गुना आवेदन मिले। कब मिलेंगे शेयर जिन इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट हुए हैं, उनके डीमैट अकाउंट में 23 अक्टूबर तक शेयर क्रेडिट किए जाएंगे, जबकि अनअलॉटेड एप्लिकेंट्स का रिफंड भी लगभग उसी समय प्रोसेस किया जाएगा। क्या करती है मिडवेस्ट मिडवेस्ट लिमिटेड एक नेचुरल स्टोन और क्वार्ट्ज प्रोसेसर है जो नेचुरल स्टोन निकालने, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का काम करती है। एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल के साथ, मिडवेस्ट माइनिंग और प्रोसेसिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी वैल्यू चेन को मैनेज करता है।