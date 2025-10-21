Language
    लिस्टिंग से पहले कितना पहुंचा Midwest IPO का GMP, आपको मिले हैं शेयर तो जरूर करें चेक; इतने मुनाफे की उम्मीद

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:44 AM (IST)

    मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ (Midwest IPO Listing) 15 अक्टूबर को खुला और 17 अक्टूबर को बंद हो गया। इसके शेयरों का आवंटन हो चुका है और लिस्टिंग 24 अक्टूबर को संभावित है। आईपीओ का मूल्य 1065 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, और जीएमपी 105 रुपये है। निवेशकों को लिस्टिंग पर लगभग 9.86% रिटर्न की उम्मीद है। इस आईपीओ को 92.36 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। 

    मिडवेस्ट की लिस्टिंग 24 अक्टूबर को हो सकती है

    नई दिल्ली। मिडवेस्ट का आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलकर 17 अक्टूबर को बंद हुआ। मगर इसकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। ये कंपनी 24 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्ट (Midwest IPO Listing) हो सकती है। हालांकि इसका आईपीओ अलॉटमेंट (Midwest IPO Allotment Status) फाइनल हो चुका है।
    लिस्टिंग से पहले मिडवेस्ट का जीएमपी कितना चल रहा है, आइए चेक करें।

    Midwest IPO GMP

    मिडवेस्ट के आईपीओ में कंपनी का शेयर प्राइस 1065 रुपये फिक्स हुआ है। वहीं इंवेस्टरगेन के अनुसार इसका जीएमपी (ग्रे-मार्केट प्रीमियम) 105 रुपये चल रहा है। यानी इसकी लिस्टिंग 1170 रुपये पर हो सकती है। इससे निवेशकों को लिस्टिंग पर 9.86 फीसदी का रिटर्न मिल सकता है। पर लिस्टिंग तक जीएमपी घट-बढ़ सकता है।

    Midwest IPO Subscription Status

    मिडवेस्ट के आईपीओ को धमाकेदार रेस्पॉन्स मिला है। इसका आईपीओ 92.36 गुना सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIB (Qualified Institutional Buyers) कैटेगरी को 146.77 गुना और NIB (Non-Institutional Bidder) कैटेगरी को 176.57 गुना आवेदन मिले।

    वहीं रिटेल कैटेगरी को 25.52 गुना और एम्प्लॉईज कैटेगरी को 25.80 गुना आवेदन मिले।

    कब मिलेंगे शेयर

    जिन इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट हुए हैं, उनके डीमैट अकाउंट में 23 अक्टूबर तक शेयर क्रेडिट किए जाएंगे, जबकि अनअलॉटेड एप्लिकेंट्स का रिफंड भी लगभग उसी समय प्रोसेस किया जाएगा।

    क्या करती है मिडवेस्ट

    मिडवेस्ट लिमिटेड एक नेचुरल स्टोन और क्वार्ट्ज प्रोसेसर है जो नेचुरल स्टोन निकालने, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का काम करती है। एक इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल के साथ, मिडवेस्ट माइनिंग और प्रोसेसिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी वैल्यू चेन को मैनेज करता है।

    मिडवेस्ट नए वेंचर्स के जरिए अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रही है, जिसमें इंडियन मार्केट और पोटेंशियल यूरोपियन एक्सपोर्ट के लिए ब्रांडेड लाजा ग्रे मार्बल और सेलेस्टिया क्वार्टजाइट का एक्सट्रैक्शन शामिल है। साथ ही ये श्रीलंका में सब्सिडियरीज के जरिए हेवी मिनरल सैंड माइनिंग में भी एंट्री कर रही है।
    उनके पास रूटाइल, इल्मेनाइट, जिरकोन और गार्नेट जैसे मिनरल्स के लाइसेंस हैं, जो टाइटेनियम पिगमेंट, एयरोस्पेस मटीरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए जरूरी हैं। इन हाई-वैल्यू मिनरल्स की खोज में इन्वेस्टमेंट, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट वाले मोनाजाइट से मोनेटाइजेशन पोटेंशियल शामिल है, चल रहे डायवर्सिफिकेशन एम्बिशन को दिखाता है।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)