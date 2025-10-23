अगर आप दूसरे राज्य या देश में चले जाएं तो क्या आपकी बीमा पॉलिसी वैलिड रहेगी? नहीं पता तो आज जान लीजिए

नई दिल्ली। इंश्योरेंस उन सबसे जरूरी चीजों में से एक है, जिसे लोग अपने और अपने प्रियजनों के लिए खरीद सकते हैं। यह लोगों के मेडिकल बिल और हादसे में हॉस्पिटल खर्च और अचानक मृत्यु के मामले में परिवार को आर्थिक सपोर्ट देता है।

लेकिन क्या होगा अगर आप विदेश जा रहे हैं? क्या भारत में खरीदी गई इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) आपको दूसरे देश में भी फाइनेंशियली कवर करेगी? आइए जानते हैं।

अगर देश में ही एक से दूसरी जगह जाएं तो इंश्योरेंस की वैलिडिटी पॉलिसी के टाइप और आपकी नई जगह पर निर्भर करती है। एक ही देश के अंदर इधर से उधर जाने पर, आपका इंश्योरेंस वैलिड रहता है, लेकिन आपको बीमा कंपनी के पास अपना पता अपडेट करना होगा।

वहीं गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए, अगर आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो नए राज्य के RTO में गाड़ी को फिर से रजिस्टर कराना होगा। विदेश जाने पर क्या है नियम विदेश में जाने पर, लाइफ और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी अक्सर तब तक वैलिड रहती है जब तक प्रीमियम पे किया जाता है, लेकिन आपको क्लेम की दिक्कतों से बचने और इंटरनेशनल पाबंदियों को चेक करने के लिए इंश्योरर को अपने नए रेजिडेंशियल स्टेटस और नई जगह के बारे में बताना होगा।

सारी पॉलिसी नहीं होतीं कवर एक बात और कि आपको कोई भी पॉलिसी लेने से पहले ये चेक करना होगा कि आपको विदेश में वो पॉलिसी कवर करेगी या नहीं। अगर नहीं तो फिर जवाब क्लियर है। इसलिए यदि आप विदेश जाएंगे तो पॉलिसी (हेल्थ, टर्म या कोई और) लेने से पहले ही कंफर्म करें।



हेल्थ इंश्योरेंस को ध्यान से रिव्यू करने की जरूरत होती है, क्योंकि कवरेज और प्रीमियम लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। दूसरी बात कि कुछ प्लान में इंटरनेशनल कवरेज ऑप्शन होते हैं जिन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत हो सकती है।