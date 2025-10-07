त्योहारी सीजन में गिरा Trent का शेयर, ब्रांडेड कपड़े बेचने के लिए मशहूर टाटा की यह कंपनी, आखिर क्यों आई गिरावट

Trent share वेस्टसाइडऔर जूडिओ जैसे स्टोर का संचालन करने वाली कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के लिए लेटेस्ट बिजनेस अपडेट जारी किया जो ब्रोकरेज फर्मों को पसंद नहीं आया। इसके बाद मॉर्गन स्टेनली ने शेयर पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी लेकिन टारगेट प्राइस को घटाकर ₹5892 प्रति शेयर कर दिया।

नई दिल्ली। टाटा समूह की नामी कंपनी ट्रेंट के शेयर (Trent Share Price) आज 3 फीसदी तक गिर गए। हैरानी की बात है कि कंपनी के शेयरों में यह गिरावट त्योहारी सीजन में आई है जब वेस्टसाइड और जूडिओ पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दरअसल, ट्रेंट लिमिटेड, टाटा ग्रुप की रिटेल सेक्टर की कंपनी है जो वेस्टसाइड और जूडिओ स्टोर्स का संचालन करती है। ये दोनों ब्रांड, कपड़ों के लिए काफी मशहूर हैं। ट्रेंट के शेयरों में गिरावट की वजह कंपनी का बिजनेस अपडेट रहा है।

ट्रेंट लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के लिए लेटेस्ट बिजनेस अपडेट (Trent Q2 Business Update) जारी किया, ब्रोकरेज फर्मों को पसंद नहीं आया, और इस वजह से उन्होंने टाटा समूह की इस कंपनी के स्टॉक पर अपने टारगेट प्राइस कम कर दिए हैं। ट्रेंट के शेयर सुबह 4695 रुपये के स्तर पर खुले और 4590 रुपये पर पहुंच गए। फिलहाल, 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 4677 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

कैसा रहा ट्रेंट का बिजनेस अपडेट ट्रेंट लिमिडेट ने Q2 बिजनेस अपडेट दिया, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में उसका स्टैंडलोन रेवेन्यू साल-दर-साल 17 प्रतिशत बढ़कर 5,002 करोड़ रुपये रहेगा, जो मार्च 2021 के बाद से कंपनी की सबसे धीमी वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, कंपनी का पहली छमाही का राजस्व 19 प्रतिशत बढ़कर 10,063 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी की लेटेस्ट तिमाही वृद्धि इसके 25 फीसदी लॉन्ग टर्म टारगेट से कम है और पहली तिमाही में दर्ज 20 प्रतिशत की वृद्धि से पीछे है। इसकी वजह है कि कंपनी को फैशन और लाइफस्टाइल सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। वेस्टसाइड ने इस तिमाही के दौरान 6 नए स्टोर खोले, जो पिछले पांच वर्षों में उसकी सबसे बड़ी वृद्धि है, जबकि ज़ूडियो ने उम्मीद से ज़्यादा 40 नए स्टोर खोले हैं।

ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस ट्रेंट के शेयरों पर मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी, लेकिन टारगेट प्राइस को घटाकर ₹5,892 प्रति शेयर कर दिया। ब्रोकरेज ने बताया कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में स्टैंडअलोन रेवेन्यू 25 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद से काफी कम रहा, और राजस्व वृद्धि पिछली तिमाहियों की तुलना में तेज़ी से कम हुई।