मोतीलाल ओसवाल ने चुने 5 शेयर, जो दे सकते हैं 32% तक रिटर्न; अभी खरीदकर इतने समय में हो जाएगी कमाई

नई दिल्ली। प्रमुख ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसलवाल ने अपनी एक रिपोर्ट में 5 शेयरों पर दांव लगाने की सलाह दी है। इन शेयरों के लिए ब्रोकरेज फर्म ने 1 साल में टार्गेट पूरा होने की उम्मीद जताई है। यानी यदि आप इनमें से कोई शेयर खरीदते (Stocks To Buy) हैं, तो उसका टार्गेट पूरा होने के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार करें।

आइए जानते हैं इन शेयरों की डिटेल।

