Gold ETF के क्या हैं बेनेफिट, इंवेस्टमेंट के अलावा इन वजहों से है बेस्ट; इस धनतेरस करें नई शुरुआत

नई दिल्ली। गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) एक खास निवेश ऑप्शन है, जो सोने की कीमतों से जुड़ा होता है। यह निवेशकों को फिजिकल सोना खरीदने के बजाय डिजिटल सोने में निवेश करने की सुविधा देता है। गोल्ड ईटीएफ (What is Gold ETF) में निवेश करने से निवेशकों को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार लाभ मिलता है।

इनमें आप फिजिकल सोना खरीदने के बजाय, ETF की यूनिट्स खरीद सकते हैं, जो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में स्टोर किए गए 99.5% शुद्ध सोने के मालिकाना हक को दर्शाती हैं। आइए जानते हैं क्या हैं इसके बड़े बेनेफिट्स।

