Gold ETF के क्या हैं बेनेफिट, इंवेस्टमेंट के अलावा इन वजहों से है बेस्ट; इस धनतेरस करें नई शुरुआत
गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF Benefits) एक खास निवेश विकल्प है जो निवेशकों को फिजिकल सोना खरीदने के बजाय डिजिटल सोने में निवेश करने की सुविधा देता है। यह सोने की कीमतों से जुड़ा होता है और निवेशकों को उतार-चढ़ाव के अनुसार लाभ देता है। गोल्ड ईटीएफ लिक्विड, कम लागत वाला और सुरक्षित विकल्प है, जो पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करता है।
नई दिल्ली। गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) एक खास निवेश ऑप्शन है, जो सोने की कीमतों से जुड़ा होता है। यह निवेशकों को फिजिकल सोना खरीदने के बजाय डिजिटल सोने में निवेश करने की सुविधा देता है। गोल्ड ईटीएफ (What is Gold ETF) में निवेश करने से निवेशकों को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार लाभ मिलता है।
इनमें आप फिजिकल सोना खरीदने के बजाय, ETF की यूनिट्स खरीद सकते हैं, जो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में स्टोर किए गए 99.5% शुद्ध सोने के मालिकाना हक को दर्शाती हैं। आइए जानते हैं क्या हैं इसके बड़े बेनेफिट्स।
लिक्विडिटी
गोल्ड ETF बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं क्योंकि इन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर पूरे ट्रेडिंग दिन में खरीदा और बेचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे स्टॉक में ट्रेडिंग होती है।
कम लागत
गोल्ड ईटीएफ कॉस्ट-इफेक्टिव होते हैं क्योंकि फिजिकल गोल्ड से जुड़ी कोई मेकिंग चार्ज या स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती। इनका एक्सपेंस रेश्यो आमतौर पर कम होता है।
सुरक्षा और सुविधा
गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने से फिजिकल गोल्ड रखने से जुड़ी चोरी और शुद्धता की दिक्कतों का खतरा खत्म हो जाता है। यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डीमैट अकाउंट में रखी जाती हैं, जिससे उन्हें मैनेज करना और सुरक्षित करना आसान हो जाता है।
ट्रांसपेरेंसी
गोल्ड ETF की कीमत ट्रांसपेरेंट होती है। असल में ये सीधे सोने की रियल-टाइम स्पॉट कीमत से जुड़ी होती है।
डायवर्सिफिकेशन
गोल्ड ETF आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करने का एक तरीका होता है और महंगाई और करेंसी के उतार-चढ़ाव के खिलाफ बचाव का काम करते हैं।
(डिस्क्लेमर: जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। गोल्ड ईटीएफ में निवेश कई जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
