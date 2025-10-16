Language
    शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी में दिख रही तेजी; विप्रो-इंफोसिस सहित इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:51 AM (IST)

    शेयर बाजार में तेजी (Stock Market Today) की उम्मीद है, गिफ्ट निफ्टी में भी बढ़ोतरी देखी गई है। कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, जिन पर निवेशकों की नजर रहेगी। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एलएंडटी फाइनेंस जैसी कंपनियों के नतीजे सामने आए हैं। अदाणी ग्रीन एनर्जी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी खबरें भी महत्वपूर्ण हैं। सेबी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में कार्रवाई की।

    आज विप्रो-इंफोसिस के अलावा कई कंपनियां तिमाही नतीजे जारी करेंगी

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को तेज शुरुआत की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty Today) में बढ़ोतरी दिख रही है। सुबह सवा 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 61 पॉइंट्स या 0.24 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 25,463.50 पर है।
    पिछले सेशन में मजबूत वापसी और बेहतर होते ग्लोबल संकेतों के बीच आज शेयर बाजार में पॉजिटिव कारोबार होने की उम्मीद है। एनालिस्ट्स का मानना है कि यह तेजी और बढ़ सकती है, और निफ्टी 25,500 को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर खरीदारी में दिलचस्पी दिख रही है और Q2FY26 के मौजूदा अर्निंग्स सीजन को लेकर सकारात्मक उम्मीद है।
    आइए जानते हैं आज कौन-कौन से शेयर फोकस में रहेंगे।

    Q2 Results Today - इंफोसिस, विप्रो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नेस्ले इंडिया, LTIMindtree, इटरनल, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, CIE ऑटोमोटिव इंडिया, क्रिजैक, साइएंट, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईवैल्यू इंफोसॉल्यूशंस, कजारिया सेरामिक्स, मास्टेक, मेट्रो ब्रांड्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, रैलिस इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, सनटेक रियल्टी, विक्रम सोलर, वारी एनर्जीज और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज आज अपनी तिमाही कमाई के नतीजे जारी करेंगी।

    Axis Bank - दूसरी तिमाही में प्रॉफिट 26.4% घटकर 5,089.6 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 6,917.6 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम 1.9% बढ़कर 13,744.6 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल यह 13,483.2 करोड़ रुपये थी।

    HDFC Life Insurance Company - प्रॉफिट 3% बढ़कर 448.3 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 435.2 करोड़ रुपये था। नेट प्रीमियम इनकम 13.6% बढ़कर 18,871.2 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल यह 16,613.7 करोड़ रुपये थी।

    L&T Finance - प्रॉफिट 5.6% बढ़कर 734.8 करोड़ रुपये, रेवेन्यू 7.9% बढ़कर 4,335.8 करोड़ रुपये और नेट इंटरेस्ट इनकम 10.3% बढ़कर 2,403.1 करोड़ रुपये हो गई।

    HDB Financial Services - प्रॉफिट 1.6% गिरकर 591 करोड़ रुपये से 581.4 करोड़ रुपये पर आ गया और नेट इंटरेस्ट इनकम 19.6% बढ़कर 1,832.5 करोड़ रुपये से 2,192.5 करोड़ रुपये हो गई।

    Oberoi Realty - प्रॉफिट 29% बढ़कर 589.4 करोड़ रुपये से 760.3 करोड़ रुपये हो गया और रेवेन्यू 1,319.9 करोड़ रुपये से 34.8% बढ़कर 1,779 करोड़ रुपये हो गया।

    Delta Corp - प्रॉफिट 7% घटकर 25.1 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 27 करोड़ रुपये था। रेवेन्यू 0.4% बढ़कर 182.8 करोड़ रुपये रहा, जो पहले 182.1 करोड़ रुपये था।

    Angel One - प्रॉफिट 50% घटकर 423.4 करोड़ रुपये से 211.7 करोड़ रुपये पर आ गया। रेवेन्यू 20.7% घटकर 1,514.7 करोड़ रुपये से 1,201.8 करोड़ रुपये पर आ गया।

    Adani Green Energy - ऑपरेशनल कैपेसिटी 49% बढ़कर 16.7 GW पहुंच गयी। ग्रीनफील्ड कैपेसिटी 2.4 GW और एनर्जी की बिक्री 39% बढ़कर 19,569 मिलियन यूनिट हो गई।

    Bharat Electronics - कंपनी को 29 सितंबर से अब तक 592 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। मिले प्रमुख ऑर्डर में टैंक सबसिस्टम और ओवरहॉलिंग, कम्युनिकेशन इक्विमेंट, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स, शिप डेटा नेटवर्क, ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (कवच), लेजर डैजलर, जैमर, अपग्रेड और स्पेयर शामिल हैं।

    Hero MotoCorp - मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ने स्पेन रिपब्लिक में अपनी ऑफिशियल एंट्री की घोषणा की है। इसके लिए उसने ONEX ग्रुप के हिस्से नोरिया मोटोस के साथ पार्टनरशिप की है और Euro 5+ मॉडल्स भी पेश किए हैं।

    KEC International - RPG ग्रुप कंपनी को सऊदी अरब में 380 kV GIS सबस्टेशन के डिजाइन, सप्लाई और इंस्टॉलेशन के लिए 1,038 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के साथ, इसका ईयर-टू-डेट (YTD) ऑर्डर इनटेक 16,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है।

    Varroc Engineering - ऑटोमोटिव सप्लायर ने अविनाश चिंतावर को 15 अक्टूबर से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) नियुक्त किया है।

    Indian Energy Exchange - सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयरों से जुड़े एक इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में हाल के दिनों में अपने सबसे बड़े ऑर्डर में से एक पास किया है। मार्केट रेगुलेटर ने करीब एक महीने पहले की गई तेज जांच और सर्च ऑपरेशन के बाद 173 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रांज़ैक्शन का पता लगाया।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)