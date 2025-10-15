999.9+ प्योरिटी वाली चांदी के सिक्के यहां से खरीदो, मिल रहे 5 से 1000 gm तक के सुंदर-सुंदर कॉइन; देख लीजिए रेट लिस्ट

नई दिल्ली। इस समय सोने से ज्यादा चांदी की चर्चा है, जिसका रेट उछलकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलो (Silver Price Today) से भी अधिक हो गया है। कई जगह फिजिकल चांदी मिलना भी मुश्किल हो गया है। चांदी की सप्लाई में कमी के चलते एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 13 अक्टूबर 2025 से अपने सिल्वर ईटीएफ एफओएफ (Silver ETF FoF) में लम्पसम निवेश अस्थायी रूप से रोक दिया है।

यदि आपको भी चांदी नहीं मिल रही तो टेंशन न लें। हम आपको एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताएंगे, जहां से आपको 999.9+ प्योरिटी वाली चांदी के सिक्के और बार घर बैठे मिल जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहां से खरीदें सिल्वर कॉइन MMTC-PAMP एक सरकारी कंपनी है। इसीलिए यहां आपको शुद्धता की ज्याद गारंटी मिलेगी। MMTC-PAMP पर हर चांदी का सिक्का और बार 99.99+% शुद्धता के लिए रिफाइंड किया जाता है। आपको ऐसी चांदी मिलती है जिसे क्वालिटी के लिए टेस्ट किया गया है और जिस पर एक्सपर्ट्स भरोसा करते हैं।

चेक करें रेट लिस्ट वजन (ग्राम में) कीमत (रुपये में) 5 1,480 10 2,470 20 4,920 50 10,830 80 20,250 500 1,01,220 1000 2,00,450

खास टेक्नोलॉजी से होते हैं तैयार एडवांस्ड स्विस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए 999.9 सिल्वर बार और सिक्कों में स्मूद फिनिश और सटीक डिटेलिंग है। हर पीस लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी और शानदार लुक देता है।

पॉजिटिव वेट टॉलरेंस एमएमटीसी-पीएएमपी पर चांदी के सिक्के और बार पैक पर लिखे वजन से थोड़े ज्यादा वजन के लिए बनाए जाते हैं। आपको हर पीस में थोड़ी ज्यादा कीमत के साथ पूरी वैल्यू मिलती है। LBMA से मान्यता प्राप्त MMTC-PAMP को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) मान्यता प्राप्त है, जो प्योरिटी और क्वालिटी के लिए सबसे ऊंचे ग्लोबल और नेशनल स्टैंडर्ड को पूरा करता है। साथ ही MMTC-PAMP एनवायरनमेंट पर असर कम करने के लिए सोच-समझकर काम करती है। इसकी इंडिया फैसिलिटी वॉटर-न्यूट्रल है और इसे क्लीन, जिम्मेदार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है।