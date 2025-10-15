Language
    999.9+ प्योरिटी वाली चांदी के सिक्के यहां से खरीदो, मिल रहे 5 से 1000 gm तक के सुंदर-सुंदर कॉइन; देख लीजिए रेट लिस्ट

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:02 AM (IST)

    चांदी की कीमतें 1.60 लाख रुपये प्रति किलो (Silver Price Today) से अधिक होने के साथ, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने सिल्वर ईटीएफ एफओएफ में निवेश रोक दिया है। यदि आपको चांदी नहीं मिल रही है, तो एमएमटीसी-पीएएमपी से 999.9 शुद्धता वाली चांदी के सिक्के और बार घर बैठे खरीद सकते हैं। यह सरकारी कंपनी शुद्धता की गारंटी देती है और एलबीएमए से मान्यता प्राप्त है।

    चांदी के शुद्ध सिक्के यहां से घर बैठे खरीदें

    नई दिल्ली। इस समय सोने से ज्यादा चांदी की चर्चा है, जिसका रेट उछलकर 1.60 लाख रुपये प्रति किलो (Silver Price Today) से भी अधिक हो गया है। कई जगह फिजिकल चांदी मिलना भी मुश्किल हो गया है। चांदी की सप्लाई में कमी के चलते एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 13 अक्टूबर 2025 से अपने सिल्वर ईटीएफ एफओएफ (Silver ETF FoF) में लम्पसम निवेश अस्थायी रूप से रोक दिया है।
    यदि आपको भी चांदी नहीं मिल रही तो टेंशन न लें। हम आपको एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताएंगे, जहां से आपको 999.9+ प्योरिटी वाली चांदी के सिक्के और बार घर बैठे मिल जाएंगे।

    कहां से खरीदें सिल्वर कॉइन

    MMTC-PAMP एक सरकारी कंपनी है। इसीलिए यहां आपको शुद्धता की ज्याद गारंटी मिलेगी। MMTC-PAMP पर हर चांदी का सिक्का और बार 99.99+% शुद्धता के लिए रिफाइंड किया जाता है। आपको ऐसी चांदी मिलती है जिसे क्वालिटी के लिए टेस्ट किया गया है और जिस पर एक्सपर्ट्स भरोसा करते हैं।

    चेक करें रेट लिस्ट

    वजन (ग्राम में) कीमत (रुपये में)
    5 1,480
    10 2,470
    20 4,920
    50 10,830
    80 20,250
    500 1,01,220
    1000 2,00,450

     

    खास टेक्नोलॉजी से होते हैं तैयार

    एडवांस्ड स्विस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए 999.9 सिल्वर बार और सिक्कों में स्मूद फिनिश और सटीक डिटेलिंग है। हर पीस लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी और शानदार लुक देता है।

    पॉजिटिव वेट टॉलरेंस

    एमएमटीसी-पीएएमपी पर चांदी के सिक्के और बार पैक पर लिखे वजन से थोड़े ज्यादा वजन के लिए बनाए जाते हैं। आपको हर पीस में थोड़ी ज्यादा कीमत के साथ पूरी वैल्यू मिलती है।

    LBMA से मान्यता प्राप्त

    MMTC-PAMP को लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) मान्यता प्राप्त है, जो प्योरिटी और क्वालिटी के लिए सबसे ऊंचे ग्लोबल और नेशनल स्टैंडर्ड को पूरा करता है। साथ ही MMTC-PAMP एनवायरनमेंट पर असर कम करने के लिए सोच-समझकर काम करती है। इसकी इंडिया फैसिलिटी वॉटर-न्यूट्रल है और इसे क्लीन, जिम्मेदार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है।

    कैसे खरीदें चांदी के सिक्के

    MMTC-PAMP भारत में ऑनलाइन चांदी के सिक्के या बार खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आप इसकी वेबसाइट से 999.9 शुद्ध चांदी के सिक्के और बार खरीद सकते हैं। सिक्के कार्ट में ऐड करें, सुरक्षित पेमेंट करें और डोरस्टेप डिलीवरी पाएं। खरीदारी करने के लिए आप इसके ब्रांड स्टोर पर भी जा सकते हैं।

