    5 दिन में 57% तक रिटर्न देने वाले धमाकेदार शेयर, FD-Mutual Fund से कई गुना कमाई; 5 शेयरों ने किया कमाल

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:37 AM (IST)

    FII की बिकवाली अमेरिकी टैरिफ H-1B वीजा शुल्क और गिरते रुपये के कारण भारतीय बाजारों में गिरावट आई। निफ्टी 50 2.65% गिरकर 24654.70 पर और सेंसेक्स 2.66% गिरकर 80426.46 पर बंद हुआ। हालांकि डीआईआई सपोर्ट और जीएसटी रेट कट ने कुछ सहारा दिया। बीते हफ्ते कुछ शेयरों ने निवेशकों को 57% तक का रिटर्न (Top Stocks of Last Week) दिया जिनमें United Van Der Horst और NACDAC Infrastructure शामिल हैं।

    पिछले हफ्ते 5 शेयरों ने दिया 57% तक रिटर्न

    नई दिल्ली। लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली, फार्मा पर नए अमेरिकी टैरिफ, H-1B  वीजा पर नए बढ़े हुए शुल्क और गिरते रुपये के बीच भारतीय बाजारों में तीन हफ्तों की तेजी का सिलसिला टूट गया और लगभग छह महीनों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, डीआईआई (घरेलू संस्थागत निवेशक) के लगातार सपोर्ट और जीएसटी रेट कट ने बाजार को जरूरत कुछ सहारा दिया।

    बीते हफ्ते, निफ्टी 50 672.35 अंक या 2.65 प्रतिशत गिरकर 24,654.70 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 2199.77 अंक या 2.66 प्रतिशत गिरकर 80,426.46 पर बंद हुआ। वहीं 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों को सिर्फ 5 दिन में 57 फीसदी (Top Stocks of Last Week) तक रिटर्न दिया। एफडी या म्यूचुअल फंड से इतना रिटर्न मिलने में लंबा समय लग सकता है, जबकि इन शेयरों ने केवल 5 दिन में ही इतनी कमाई करवा दी।

    United Van Der Horst Share Price

    404.07 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल वाली इस स्मॉल कैप कंपनी ने 5 दिन में निवेशकों को 56.86 फीसदी रिटर्न दिया। इसका शेयर पिछले हफ्ते 187.05 रुपये से 293.40 रुपये पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसके शेयर में 19.3 फीसदी की तेजी आई।

    NACDAC Infrastructure Share Price

    NACDAC Infrastructure का शेयर पिछले हफ्ते 32.68 रुपये से 48.12 रुपये पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों को 47.25 फीसदी रिटर्न मिला। हालांकि शुक्रवार को ये 10 फीसदी गिरकर बंद हुआ था। इसकी मार्केट कैपिटल 50.65 करोड़ रुपये है।

    Unishire Urban Infra Share Price

    मात्र 6.48 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल वाली Unishire Urban Infra का शेयर शुक्रवार को 4.72 फीसदी के साथ बंद हुआ। पूरे हफ्ते में इसने 1.82 रुपये से 2.66 रुपये तक की छलांग लगाई, जिससे निवेशकों को 46.15 फीसदी रिटर्न मिला।

    Ishaan Infrastructures and Shelters Share Price

    ईशान इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड शेल्टर्स के शेयर ने पिछले हफ्ते 7.36 रुपये से 9.78 रुपये पर पहुंचकर 32.88 फीसदी रिटर्न दिया। शुक्रवार को ये 1.18 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ था। इसकी मार्कट कैपिटल 6.12 करोड़ रुपये है।

    Bharat Gears Share Price

    भारत गियर्स का शेयर पिछले हफ्ते 31.50 फीसदी उछला और इसने 106.50 रुपये से 139.46 रुपये तक की छलांग लगाई। 214.14 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल वाली इस कंपनी का शेयर शुक्रवार को 18.27 फीसदी चढ़ा था।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों के रिटर्न की जानकारी दी गयी है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)